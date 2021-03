Rév Marcell a Freeszfe Egyesületnek ajánlotta fel az állami kitüntetését

Az operatőr így próbálja a volt iskolája felé kifejezni együttérzését.

A Freeszfe Egyesületnek ajánlotta Sára Sándor-díját Rév Marcell operatőr. Az emberi erőforrások minisztere által tavaly alapított díjjal azokat a 40 év alatti filmeseket jutalmazzák, akik "műveikkel elsősorban a nemzeti összetartozás fontosságára irányítják rá a figyelmet; a nemzeti identitás erősödését elősegítő kiemelkedő teljesítményt mutatnak fel" - írja a művész Facebook-bejegyzésében



„Akármilyen büszke is erre a díjra, sajnos nem mehet el szó nélkül a tény mellett, hogy az a minisztérium, amely ezt a díjat nekem adományozta, néhány hónappal korábban alma materemet, a már említett Színház- és Filmművészeti Egyetemet, megfosztotta az autonómiától és az ott tanítók és tanulók egyértelmű és látványos tiltakozása ellenére, az Egyetem irányításával saját politikai végrehajtóit bízta meg ”- írta Rév Facebook-posztjában . A helyzetre reagálva a díjat és az esetleges vele járó anyagi juttatást a Freeszfe Egyesületne k ajánlja. „Ezzel egyszerre próbálom kifejezni együttérzésemet és hálámat ennek a közösségnek, a valaha volt iskolámnak, ahol többek között Sára Sándor és én is elsajátítottuk ennek a szakmának az alapjait, valamint leróni tiszteletemet Sára Sándor életműve előtt.” Korábban a Népszava is írt a Színművészeti Egyetem átalakításáról, amely ellen az ott dolgozók sztrájkkal , a tanulók pedig demonstrációkkal tiltakoztak.