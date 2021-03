Oscar-díjra jelölték Mundruczó filmjének főszereplőjét

A 93. díjátadó gáláját április 25-én, vasárnap rendezik meg Los Angelesben.

Mundruczó Kornél Pieces of a Woman című filmjének főszereplőjét is Oscar-díjra jelölték hétfőn Los Angelesben. A legjobb színésznő kategóriában Vanessa Kirby mellett Viola Davis (Ma Rainey - A blues nagyasszonya), Andra Day (The United States vs. Billie Holiday), Frances McDormand (A nomádok földje) és Carrey Mulligan (Ígéretes fiatal nő) kapott jelölést az amerikai filmakadémia tagjaitól. Az Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia (AMPAS) 93. díjátadó gáláját április 25-én, vasárnap rendezik meg Los Angelesben.