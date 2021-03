Megbuktak Lascheték a vasárnapi német tartományi választáson

A Zöldek és a szociáldemokraták a legnagyobb nyertesei a két vasárnapi német tartományi választásnak, a CDU pedig a drámai vesztes.

Vasárnap Baden-Württembergben a Zöldek még öt évvel ezelőtti eredményükhöz képest is javultak 2,3 százalékkal, így 32,6 százalékot szereztek, azaz mandátumainak száma 11-gyel nőtt. A CDU viszont, amely tavaly ősszel még fej-fej mellett haladt a környezetvédőkkel, viszont csak 24,1 százalékot kapott, ami 2016-hoz képest majdnem 3 százalékos csökkenés. A szociáldemokraták (SPD) 11, az FDP 10,5, a jobboldali populista Alternatíva Németországért pedig 9,7 százalékot szerzett. Az AfD ezzel 5,4 százalékot vesztett az előző választáshoz képest. Óriásit bukott a CDU Rajnavidék-Pfalzban is annál is inkább, a közvéleménykutatók még február végén is az élen látták a kereszténydemokratákat, megelőzve a szociáldemokratákat. Ehhez képest az SPD nyolc százalékot vert a CDU-ra, előbbi 35,7, utóbbi 27,7 százalékos eredményt ért el. A Zöldek itt is erősödtek, 2016-hoz képest négy százalékkal többet, 9,3 százalékot kaptak, bár kétszámjegyű eredményt reméltek. A jobboldali populista AfD itt is visszaesett 4,3 százalékkal, ezzel 8,3 százalékra tett szert, az FDP 5,5, a Freie Wähler nevű párt pedig 5,4 százalékot kapott. A két eredmény egészen drámai a CDU szempontjából, s azt jelzi, hogy az elmúlt hetek botrányai megtépázták a párt népszerűségét. Kiderült, hogy egyes képviselői nyerészkedtek a maszkbeszerzéssel (Németországban ezek az ügyek előbb-utóbb napvilágra kerülnek), s Jens Spahn egészségügyi miniszternek a járvánnyal kapcsolatos válságkezelésével is egyre elégedetlenebbek az emberek. A CDU kommunikációs csapatát nagyon próbára tette a két vereség. Ahogy a Frankfurter Allgemeine Zeitung találóan fogalmazott, most azt tartják legfontosabb feladatnak, hogy „megmentsék a kapitányt”, vagyis azt sugallják, hogy a gyászos szerepléshez semmi köze sincs a két hónapja megválasztott pártelnöknek, Armin Laschetnek is, s amint a kereszténydemokraták főtitkára, Paul Ziemiak fogalmazott, különben sincs semmi hatással a két tartományi választás arra, hogy húsvét és pünkösd között kit válasszanak az uniópártok kancellárjelöltjének, Laschetet vagy Markus Söder bajor miniszterelnököt. A vasárnapi eredmény a két tartományi miniszterelnök, a baden-württembergi környezetvédő, Winfried Kretschmann, illetve a rajnavidék-pfalzi Malu Dreyer személyes népszerűségének köszönhető. Kivált ez utóbbi esetében, hiszen az SPD utóbbi tartományban mintegy húsz százalékkal ért el jobb eredményt ahhoz képest, ahogy szövetségi szinten a közvélemény-kutatások szerint áll. A baj nem jár egyedül a CDU számára. Baden-Württembergben a Zöldek eddig a kereszténydemokratákkal voltak egy koalícióban, ám a CDU olyan gyengén szerepelt, hogy a környezetvédők akár a szociáldemokratákkal és a szabaddemokrata FDP-vel is új koalíciót alakíthatnának. Ez utóbbi felállás ugyan elég különösnek tűnik, hiszen az FDP számos kérdésben – például a bevándorlást illetően – jobboldalibb a CDU-nál, mégis épp Rajnavidék-Pfalz tartomány példája mutatja, hogy ez a színek alapján „közlekedési lámpának” nevezett koalíció igenis sikeres lehet. Winfried Kretschmann egyelőre nem állt elő a farbával, s nem közölte, melyik az új kedvenc színe a zöld mellett. Robert Habeck, a környezetvédők társelnöke szerint az a fontos, hogy melyik felállásban tudja a párt a leghatékonyabban megvalósítani saját programját. A szociáldemokratákra már nagyon ráfért valami biztató hír, s a rajnavidék-pfalzi eredmény után végre ismét derűlátóbb lehet a hangulat a pártnál, amely az országos közvélemény-kutatásokban megrekedt a 15-16 százalékos szinten, s eddig nem is tudott profitálni a CDU kríziséből. Ebben az SPD identitásválsága is közrejátszik, sokan, főként Wolfgang Thierse egykori parlamenti elnök, nem ért egyet a jelenlegi irányvonallal. Egyelőre korai lenne kijelenteni, hogy az eredmény után az SPD felfelé indulna a lejtőn, de már nem kizárt, hogy a szeptemberi választáson többségbe kerülne egy baloldali, Zöld-SPD-Balpárt koalíció. Az AfD számára nagy kudarc a választás, a párt belső konfliktusai, a járvány alatti ellentmondásos fellépése miatt sokan fordultak el tőle. A jelek szerint 2021 nem a jobboldali populisták éve lesz Németországban.