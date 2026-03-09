Manuel Hagel és a CDU sokáig biztos befutónak tűnt Baden-Württembergben, a kampány hajrájában azonban a miniszterelnökjelölt több hibája is megingatta a párt előnyét.
A Zöldek és a szociáldemokraták a legnagyobb nyertesei a két vasárnapi német tartományi választásnak, a CDU pedig a drámai vesztes.
Az utóbbi hónapok kétes ügyei miatt etikai kódexet léptet életbe parlamenti frakciója számára.
Két német tartományban is tartományi választást rendeznek jövő héten vasárnap. Ezek a szeptemberi voksolásra is hatással lehetnek.
A büntetett előéletű német férfi hetek óta vándorol a vadonban, íj és legalább öt lőfegyver van nála.
Most éppen az egyik legfontosabb gazdasági vegyesbizottságot rántotta maga alá a miniszter.
Muhterem Aras az első muzulmán, az első olyan politikus, aki bevándorló családból származik, az első nő és a Zöldek első tagja, aki elnyerte a Landtag-elnöki tisztséget. "Ma történelmet írtunk" - mondta megválasztása után.
Németországban a menedékkérők tartományok közötti elosztására kidolgozott eljárás reformját sürgeti Baden-Württemberg tartomány miniszterelnöke, aki szerint az egykori NDK elnéptelenedő térségeibe kellene telepíteni menedékkérőket.
A németországi Baden-Württemberg tartomány kormánya felvenné a szexuális sokszínűség elfogadására nevelést a közoktatási tantervbe. A katolikus és az evangélikus egyház pénteken bírálta a kezdeményezést, és korábban egy online petíció is indult ellene, amelyhez több tízezren csatlakoztak azután, hogy a héten nyilvánosan vállalta homoszexualitását egy volt válogatott labdarúgó.