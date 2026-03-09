Tanítanák a szexuális sokszínűség elfogadását

A németországi Baden-Württemberg tartomány kormánya felvenné a szexuális sokszínűség elfogadására nevelést a közoktatási tantervbe. A katolikus és az evangélikus egyház pénteken bírálta a kezdeményezést, és korábban egy online petíció is indult ellene, amelyhez több tízezren csatlakoztak azután, hogy a héten nyilvánosan vállalta homoszexualitását egy volt válogatott labdarúgó.