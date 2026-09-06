Nem egy idealista agyrém, hogy nem szabad hazudni és hogy Kant bácsi kategorikus imperatívusza valami idealista izé, aminek a politikában helye nincs.
A Zöldek és a szociáldemokraták a legnagyobb nyertesei a két vasárnapi német tartományi választásnak, a CDU pedig a drámai vesztes.
Tóth Bertalan pártelnök levélben kért tájékoztatást a PSD-től, és a „pozitív kisebbségpolitikát” kérte számon a román döntéshozókon.
Liviu Dragnea, a román kormány fő erejét adó Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke a bukaresti kormány és az oktatási minisztérium bátor fellépését sürgette csütörtökön a megszűnés küszöbére került marosvásárhelyi (magyar tannyelvű) Római Katolikus Gimnázium helyzetének rendezésére.
Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője csütörtökön Szkopjéban arra kérte Gjorge Ivanov macedón elnököt, hogy bírálja felül egy nappal korábbi döntését, és mégis kérje fel kormányalakításra a szociáldemokrata pártot.
Végérvényesen összeomlott a prágai koalíció, amelyet az országos kormány két tömörülése, a szociáldemokrata párt, a liberális ANO, továbbá a Négy Koalíció nevű csoportosulás alkotott.
Traian Basescu román államfő felszólította Victor Pontát, hogy mondjon le a miniszterelnöki tisztségről, és a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnökeként alakítson olyan kormányt, amelyben ő maga nem vesz részt.
Ha az államfőválasztás második fordulójában az RMDSZ nem Victor Ponta miniszterelnököt, a Szociáldemokrata Párt (PSD) jelöltjét támogatja, nincs mit keresnie többé a kormányban – jelentette ki csütörtökön a PSD Kovászna megyei parlamenti képviselője.
A kormányzat nem akar berendezkedni az alkotmányosság szellemében, fél a néptől, fél attól, hogy itt kritika hangozzék el és ezzel Magyarország fejlődését, erősödését gátolja és akadályozza
Vasárnap rendeznek parlamenti voksolást Svédországban. A választás egyik legfontosabb tanulságát már most levonhatták az egyes pártok: a svédek nagyon nem kedvelik a negatív kampányt. Ennek láthatja kárát Fredrik Reinfeldt miniszterelnök jobboldali koalíciója. A nagy esélyes ugyanis a baloldali blokk, sokk függhet azonban attól, hogyan szerepel a jobboldali populista Svéd Demokraták nevű párt.
Bejelentette indulási szándékát Victor Ponta román miniszterelnök, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke a novemberi államelnök-választáson.
Már a cseh szociáldemokrata párt központi végrehajtó bizottságának vasárnapi ülése előtt,eldőlt a pártban a hatalmi harc Bohuslav Sobotka, a CSSD elnöke és helyettese, Michal Hasek között. Utóbbi ugyanis két „puccsistának” nevezett társával, Zdenek Skromachhal, valamint Jeronym Tejc frakcióvezetővel bejelentette lemondását. Minden posztjukról távoznak.