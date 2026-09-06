Svédország: visszatérhetnek a szociáldemokraták

Vasárnap rendeznek parlamenti voksolást Svédországban. A választás egyik legfontosabb tanulságát már most levonhatták az egyes pártok: a svédek nagyon nem kedvelik a negatív kampányt. Ennek láthatja kárát Fredrik Reinfeldt miniszterelnök jobboldali koalíciója. A nagy esélyes ugyanis a baloldali blokk, sokk függhet azonban attól, hogyan szerepel a jobboldali populista Svéd Demokraták nevű párt.