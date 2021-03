Fogak és végtagok is törtek egy pesti játszótér csúszdáin, de a rendőrség szerint minden rendben van

Balázs Zoltán szerint csupán ennyi történt, nem pedig az, hogy belenyúlt a közösbe.

Egy végletekig polarizált település képe mutatkozik meg a Blikk keddi riportjában , amely a Heves megyei Kompolt településen feszülő ellentéteket mutatja be. Az indulatok egy öltözőfelújítás miatt forrnak, amit nagyrészt a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ), támogatott, és amiből tíz százalékot a helyi önkormányzat állt. A helyiek közül azonban sokan azt gyanítják, hogy nem költöttek rá ennyit, mondván, rossz minőségű anyagokat használtak. A lap úgy tudja, feljelentést is tettek az ügyben, a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) illetékes igazgatósága már ismeretlen tettes ellen nyomoz. "Nem értem, hogy egy kisebb épület hogyan kerülhet 38 millió forintba, pláne ha rendelkezik alappal. Az is érdekes, hogy valamiért mindig ugyanazok kapják meg itt ezeket a megbízásokat" - magyarázta a polgármester egyik leghangosabb bírálója. Megjegyezte, sokan nem értik a Heves megyei faluban, hogyan tud drága autókkal járni a polgármester. Egyúttal az életvitelét is kirívónak találják, noha azt ő is elismeri, sokat fejlődött a falu a vezetése alatt. A lap megkereste a bírálatokkal kapcsolatban a település vezetőjét is. Balázs Zoltán hangsúlyozta, soha nem nyúlt bele a közösbe, a támadások mögött pedig egy szűk kör áll, akik minden fejlesztést bírálnak. Az anyagi helyzetéről szólva megjegyezte, 400 ezer forintot keres havonta, és ugyan a régi Volkswagen-jét egy menő BMW-re cserélte, de eladott egy családi házat is. Mint kiderült, rendszeresen jó számokat játszik meg a lottón.