"Megéri, hogy aztán életed végéig mossák a nyálat a szád széléről?"

Pontosan olyan mondatok, szavak gomolyognak a fejemben, amikor nap mint rakom ki ide a Népszava online felületére a balesetes híreket, amilyeneket szépen összeszedetten most publikált a Totalcar. Képtelen vagyok elkerülni, hogy minden egyes alkalommal ne gondoljam végig: minden áldozat magával ránt még jónéhányat, szülőket, asszonyokat, férjeket, gyerekeket, akik így apa és anya nélkül nőnek fel. És a "gyilkosok" többnyire áldozatok is, ahogy az említett cikk is írja. Régóta vezetek magam is, egyszer kis híján gyilkosa lettem így egy kutyának, megúsztuk, de kisebbfajta sokkot kaptam. Leckének jó volt. Hátha ez a kemény szavakkal megfogalmazott írás is segít valamit.