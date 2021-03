Felpörgeti a Pfizer-vakcinák szállítását az EU

Enrico Letta volt olasz miniszterelnököt óriási többséggel választották meg Demokrata Párt (PD) új főtitkárának. Igen nehéz küldetés vár rá, hiszen meg kell békítenie a PD különböző, egyébként szinte szüntelenül háborgó frakcióit.

Az utóbbi hetekben zuhanni kezdett PD népszerűsége, s folyamat felgyorsult azután, hogy eddigi főtitkára, Nicola Zingaretti váratlanul bejelentette lemondását. A pártban valójában folyamatosak az összetűzések a centrista és a baloldali politikusok között, de miután a PD belépett Giuseppe Conte második kormányába, a belső feszültségeket sikerült háttérbe szorítani. Miután azonban Mario Draghi megalakította nemzeti egységkormányát, mind több bírálat érte Zingarettit amiatt, hogy egyesek szerint a PD nem kapott kellő hangsúlyt az új kabinetben. A demokraták számára az is rossz ómen volt, hogy az Öt Csillag Mozgalom (M5S) bejelentette, „leigazolták” Contét. A volt miniszterelnök annyira népszerű, ha ő irányítja a pártot, az M5S népszerűsége több százalékkal is nőhet, de a PD kárára. A demokraták zuhanórepülését jelzi, hogy a már két közvélemény-kutató is (a Demos@Pi és az SWG) csak negyedik helyen látja a közelmúltig még második helyen álló a pártot, s először fordult elő, hogy a Tecne és a Demopolis ügynökség szerint ráadásul az első két helyén két jobboldali populista politikai erő, Matteo Salvini Ligája és a Georgia Meloni által fémjelzett Olasz Testvérek áll. Nyilván a PD nem akar az olasz politikai paletta jelentéktelen pártjává válni, ezért igazi nagyágyúval tudja csak betölteni azt az űrt, amely Zingaretti lemondása után keletkezett. Olyan neves politikusra volt szüksége, mint amilyen a kormány élén Draghi, vagy az M5S-nél Giuseppe Conte. Ezért kizárólag Enrico Letta jöhetett szóba, akit 2013 áprilisában, Mario Monti után választottak olasz miniszterelnöknek, s 2014 februárjáig állt az akkori egységkormány élén. Zingaretti múlt héten a Facebookon közölte, támogatná Letta kinevezését, szerinte ő a legalkalmasabb személy arra, hogy új lendületet adjon a pártnak. Letta ezt követően, múlt pénteken jelentette be, vállalja a kihívást, de emlékeztetett arra, milyen nehéz helyzetbe került a PD. Egyúttal kiállt a demokratikus alapértékek mellett. Lettát tehát igazi megmentőnek tartják, ami azért különös fintora a sorsnak, mert hét éve egy igen ambiciózus fiatalembernek, bizonyos Matteo Renzinek köszönhetően kellett kiköltöznie a Chigi-palotából. Renzi utána kormányfő lett, de mára bukott politikusnak számít, a PD-ből is száműzték, ha úgy tetszik, száműzte magát. Lettát persze azóta is csábítgatták a politikába, de jól érezte magát a politikai tanulmányok intézetének élén. Most azonban engedett a nyomásnak. Zingaretti lemondása után egyébként az SPD-hez hasonlóan a PD-nél is felmerült annak a lehetősége, hogy a tömörülést egy nő és egy férfi irányítsa, nevezetesen a szicíliai Giuseppe Provenzano és Anna Finocchiaro. De ez sem lett volna igazán jó megoldás, hiszen egyikük sem annyira fajsúlyos személyiség, mint Letta. Stefano Bonaccini, Emilia-Romagna tartomány elnöke szerint Lettával új korszak kezdődne. Rá is férne a pártra a változás.