Továbbra sem nyílhatnak meg az önkormányzati oltópontok Szombathelyen

A járási tisztifőorvos ezeket még mindig nem ellenőrizte, így nem kezdhetik meg az oltásokat.

Orbán Viktor szerint elegendőek a most megnyitott oltópontok

A szombathelyi helyzet a Parlament hétfői ülésén is szóba került. A miniszterelnök itt azt mondta, ő is észlelte azokat a bejelentéseket, mely szerint a háziorvosok arra panaszkodnak, hogy túlterheltek. Ezért arra kérte a megyeszékhely közigazgatási vezetőjét, menjenek ki azokhoz a háziorvosokhoz, akiknek a rendelőik nem alkalmasak a tömeges oltások lebonyolítására és adjanak meg nekik minden segítséget. Megjegyezte, azért nem tudnak többet oltani, mert nincs elég vakcina. Úgy véli, a most üzemelő helyszínek elégségesek arra, hogy minden vakcinát be tudjanak adni. Ezeket később bővíteni is tudják. Az ATV hétfő esti híradójában pedig hivatkoztak az országos oltási munkacsoport vezetőjének nyilatkozatára. György István azt mondta, vannak önkormányzatok, akik nagyon aktívak, és oltóhelyeket hoznak létre, de erre semmi szükség.