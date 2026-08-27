A képviselő-testület hétfőn dönthet az ideiglenes megoldásról, a munkák mintegy egymilliárd forintba kerülnek, és jóváhagyás esetén szeptember elején kezdődnek el.
Nemény András szombathelyi polgármester közölte, a város 19 parkolójában is kimutatták a súlyosan rákkeltő anyagot.
A szombathelyi polgármester a felelősök megbüntetését követeli.
A magyar állam vállalja a védekezés és a kárelhárítás költségeit.
Megjelent a tárgyalásokban a fideszes és az ellenzéki hang is, a leglényegesebbnek az bizonyult, hogy a fő témában egyetértés van.
Nem az MSZP volt a prioritás – jelentette ki a Népszavának Nemény András. Szombathely polgármestere és a többi városvezető egyszerre lépett ki eddigi pártjából.
A válaszadók szerint Hende Csabának hatékonyabban kellett volna lobbizni a szombathelyi források megvédése érdekében.
Az ellenzéki párt árnyékkormányának gyűlésén Dobrev Klára közölte, hogy szisztematikus és szorgalmas munkára van szükség, hogy újjáépítsék mindazt, amit az Orbán-kormány tönkretett.
Módosítót nyújtott be az ügyben az MSZP.
Karácsony Gergely, Márki-Zay Péter, Botka László, Nemény András, Péterffy Attila és Gémesi György is a nyílt levél aláírói között.
A Nemzeti Összetartozás bizottságának MSZP-s alelnöke Szombathelyen, Nemény András polgármesterrel együtt emlékezett meg Trianonról.
A járási tisztifőorvos ezeket még mindig nem ellenőrizte, így nem kezdhetik meg az oltásokat.
A helyi polgármester által kijelölt oltópontokat a tisztifőorvosnak egy bejárás során kellene átvennie, amire egészen idáig nem került sor.
Egyelőre nem tudni, hogy a fertőzött személy hol kapta el a vírust.
Nemény András szombathelyi szocialista polgármestert választotta elnökéül a Baloldali Önkormányzati Közösség (BÖK) - jelentette be Tóth Bertalan, az MSZP pártelnöke pénteki sajtótájékoztatóján.
Az már korábban kiderült, hogy Nemény András az MSZP, a DK, az LMP, a Momentum, a Párbeszéd és a V mint Vas Egyesület közös polgármester-jelöltje.