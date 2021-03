Egy hete üres a gemenci fekete gólya fészke

A helyiek nyugalmát kissé felkavarta, hogy a problémás macit az ő környékükre telepítették. Ami érthető, hiszen arrafelé eddig nem bukkant fel ilyen állat.

Ezt követően költöztették el a medvét és a környezetvédelmi tárca sem a lakosokat, sem az önkormányzatot nem értesítette erről. Ráadásul meglepetést okozott, hogy a medve a jelek szerint nem változtatott életmódján és az emberek környezetéből szeretne táplálékot szerezni.



Az illetékes hatóságnak is szóltak, most folyamatban van a kárösszeírás. A helyi polgármester éppen ezért felszólította a környezetvédelmi minisztert, Tánczos Barnát keressen más megoldást, hozzon létre egy parkot vagy valami hasonlót a medvéknek - számol be a Főtér.