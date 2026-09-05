A megyében költő fekete gólyák többsége a példátlan aszály miatt ezen a nyáron nem tudott fiókákat kiröptetni.
Landolása után néhány napig rendezkedett, múlt kedd óta azonban nem ment "haza".
Landolása után hosszasan rendezgette és takarította a fészket, majd elrepült élelmet keresni.
Húzták-vonták, de nem tudták lenyelni a méretes hüllőt.
Az első tojás szerda reggel, a második délután repedt meg, a harmadik fióka pedig csütörtök reggel jött világra a gemenci, bekamerázott feketególya-fészekben.
A bekamerázott fészket foglalta el az első hazatérő fekete gólya az ártéri erdőben.
Megjelent az első tojás csütörtökön a gemenci feketególya-pár bekamerázott fészkében.
Megérkezett Magyarországra Zoltán, a jeladós fekete gólya, aki február 16-án indult el a Közép-Afrikai Köztársaság területéről, hogy megtegye a több mint hatezer kilométeres útját Gemencig - közölte még pénteken a Gemenc Zrt. az MTI-vel.
Új feketególya-pár foglalta el kedden azt a bekamerázott fészket a Gemencben, ahol eddig a legidősebb ismert fekete gólya fészkelt párjával - közölte a Gemenc Zrt. az MTI-vel.
Elpusztult a gemenci fekete gólya, Tóbiás harmadikként kikelt fiókája - olvasható a Magyar gólya webkamerák nevű Facebook-oldalon.
A hétvégén megérkezett az első fekete gólya Afrikából a Gemenci erdőbe.
Visszatértek a Pilismaróti Erdészet területére a fekete gólyák, és elfoglalták a nekik épített műfészket - közölte a Pilisi Parkerdő Zrt.
Megérkezett az első fekete gólya a gemenci erdőbe, a fokozottan védett faj hímjét idén is webkamerán keresztül figyelhetik meg a természetbarátok.
Kirepült a fészekből a pilismaróti erdészet területén született három fekete gólya (Ciconia nigra) fióka - közölte a Pilisi Parkerdő Zrt. szóvivője.