Nézze meg, mit csinál éppen a gemenci fészkében Zoltán

Megérkezett Magyarországra Zoltán, a jeladós fekete gólya, aki február 16-án indult el a Közép-Afrikai Köztársaság területéről, hogy megtegye a több mint hatezer kilométeres útját Gemencig - közölte még pénteken a Gemenc Zrt. az MTI-vel.