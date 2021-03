Fucsovics várhatja a Masters-tornákat

A teniszező 2021-ben a hatodik legtöbb pontot gyűjtötte, a koronavírus következében hozott változások miatt azonban egy ideig nehezen tud előre lépni.

A koronavírus-járvány tavaly fél évre megálljt parancsolt a teniszezőknek, Fucsovics Márton azonban kettőzött erővel tért vissza a versenyzéshez. Augusztusban a Cincinatti 1000-es tornán a korábbi világbajnok Grigor Dimitrovot is legyőzve a nyolcaddöntőig menetelt, majd a US Openen megismételte a bravúrt a bolgár játékos ellen, aki korábban harmadik is volt a világranglistán. New Yorkban Frances Tiafoe a legjobb 32 között búcsúztatta a nyíregyházi játékost, majd a Roland Garroson Andrej Rubljov parancsolt megálljt a nyolcaddöntőben. A 2021-es esztendő is jól kezdődött a 29 éves magyar játékos számára, az Australian Openen legyőzte a háromszoros Grand Slam-győztes Stan Wawrinkát, s ismét a legjobb 32 közé menetelt. A rotterdami 500-as tornán hat sikert követően a fináléban Rubljov volt a jobb. Fucsovics két nappal később már a világ másik felén, Dohában indult, két győzelmet követően kimerültség miatt visszalépett, hogy a héten zajló Dubaji 500-as tornán minél jobban szerepelhessen. Az Egyesült Arab Emírségekben folytatta is kiváló menetelését, előbb Vasek Pospisilt, majd a korábbi top tízes, kétszeres US Open-elődöntős Pablo Carreno Bustát is elbúcsúztatta. Szerdán aztán a 11. kiemelt Dusan Lajovicot győzte le 6:1, 4:6, 6:4-re, s készülhet a negyeddöntőre. Fucsovics sikereinek köszönhetően idén a 6. legtöbb ranglistapontot szerezte, csak Novak Djokovic, Danyiil Medvegyev, Rubljov, Sztefanosz Cicipasz, valamint az Australian Openen meglepetésre elődöntőig menetelő Aslan Karatsev eredményesebb nála. Mindez azt jelenti, hogy a magyar játékos többek között Rafael Nadalnál, valamint Roger Federernél is több pontot szerzett. A 20-szoros Grand Slam-győztes svájci teniszező két térdműtétnek köszönhetően 405 napig nem versenyzett, a 39 éves svájci világsztár mégis hatodik a világranglistán. Mindez úgy lehetséges, hogy a férfi profi teniszt irányító szervezet (ATP) tavaly júliusban a koronavírus-járvány miatt úgy döntött, egy év helyett 22 hónapot, vagyis nagyjából 94 hetet ölel fel az időszak, amíg a játékosok megőrzik az eredményeiket. A módosítás jelen állás szerint augusztus 9-ig érvényes. Ha egy játékosnak a ranglistaeredményébe egy torna 2019-es és 2020-as eredménye is beleszámítana, akkor a kettő közül a jobbat veszik figyelembe. Nadal hiába nyerte meg ez idő alatt kétszer a Roland Garrost, az nem ér 4000 pontot, csak a felét. Ellenben a 20-szoros GS-bajnok spanyol ugyancsak 2000 pontot birtokol 2019-es US Open sikeréért, mint Dominic Thiem a 2020-asért. A régi számítás szerint Federernek jóformán a világranglistán sem kellene lennie, ezzel szemben valamivel több mint 4,5-szer annyi pontja van a jelenleg 44.-ként rangsorolt Fucsovicsnál. Van egy további, számára jelenleg kedvezőtlen részletszabály, amely még inkább hátráltatja az előre lépését. Ha egy játékos elindul egy Grand Slam-, vagy 1000-es besorolású tornán, akkor az kötelezően beleszámít abba a 18 tornába, amelyet figyelembe vesznek a világranglistás posztszámításnál. A GS-ekből összesen négy van, ehhez párosul további nyolc 1000-es Masters, azaz csak 6 hely marad a 250-es és 500-as tornákra. Fucsovics Melburne-ből és Párizsból negyedik, New Yorkból harmadik, Wimbledonból pedig második körös eredményeket véd, mindez 495 pontot jelent a jelenlegi 1382-ből. Ezres tornákon 260, a maradék hat lehetőségből pedig 627 egység áll a neve mellett. A múlt heti rotterdami 500-as torna 320 pontot hozott a konyhára, ezen kívül nyolcaddöntős, 250-es tornák esetében pedig negyeddöntős eredményekből áll össze az összpontszáma. Tavaly két 1000-es torna kivételével mind elmaradt, így Fucsovicsnak számos 2019-es eredménye beleszámít az élő pontokba. Négy alkalommal már rögtön az első fordulóban búcsúzott, háromszor pedig a legjobb 32-ben, így ezen tornák esetében adott a javítási lehetőség.