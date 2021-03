Drágább lesz a húsvéti sonka

Idén eddig a tavalyi hasonló időszakhoz képest átlagosan 10-15 százalékkal drágultak a füstölt hústermékek.

Alig két hét van hátra húsvétig, s a fogyasztóknak nem jó hír, hogy e rövid idő alatt is érzékelhető mértékben emelkedik a hagyományos ünnepi étel, a sonka ára. Az ágazati szakemberek szerint nem 1-2 százalékról van szó, hanem ennél nagyobb mértékű áremelés várható. Idén eddig a tavalyi hasonló időszakhoz képest átlagosan 10-15 százalékkal drágultak a füstölt hústermékek. Ebből a termékcsoportból éves szinten 7-8 ezer tonnát forgalmaznak a kereskedők, s ennek nagyjából az egyharmadát vásárolják meg a fogyasztók a húsvéti ünnepekre. A mennyiség valószínűleg idén sem csökken, de éppen az áremelkedések miatt az ágazat a tavalyi mintegy 13 milliárd forintos árbevétel helyett akár 15 milliárd forintra számíthat. Az áremelkedések szorosan kapcsolódnak az élősertés árak alakulásához. Márpedig az önköltség nagyjából kétharmada a takarmányáraktól függ, amelyek március elejéig átlagosan 50 százalékkal drágultak a múlt évihez képest. Ez önmagában is megdrágítja a feldolgozott árukat. A gyenge forint, az energiaárak. Illetve a járvány miatt bevezetett intézkedések, védőruhák, arcmaszkok, fertőtlenítőszerek, egyéb felszerelések is emelték az önköltséget. Az afrikai sertéspestis pedig Damoklész kardjaként függ a sertéstartók és az egész ágazat fölött, hiszen azt nem sikerült megfékezni és Németországban egyelőre tovább terjed, de Kínából is aggodalomra okot adó hírek érkeznek. Ha az ázsiai óriás telepein ismét erőre kap a járvány, akkor a 2019-es helyzethez hasonlóan jelentős mennyiségű sertés húst szippanthat el az európai piacokról is, ami további áremelkedéseket okozhat. Éder Tamás, a Hússzövetség elnöke, a szakmai szervezet csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta, a füstölt húskészítmények széles kínálatában az árak is igen eltérők. A húsvéti gyorsérlelt, főtt sonkának kilója már 1400-1500 forintért is kapható, míg a hagyományos érlelésű termékek 2500-3000 forintba is kerülhetnek. A speciális készítmények pedig ennél is drágábbak, 3000-6000 forintot is kóstálhatnak, de némi túlzással a határ a csillagos ég és a vásárlóerő. A hagyományos, illetve a különleges technológiával készülő termékek élvezeti értéke nyilván eltér a kommerszebb sonkákétól, az alacsonyabb árszinthez tartozó készítmények minősége a maguk kategóriájában szintén jó. A húsiparnak minden fogyasztói réteg igényeit ki kell elégíteni - tette hozzá. Az pedig egyik termék esetében sem kárbaveszett idő, ha ellenőrizzük, hogy a sonka meddig őrzi meg a minőségét. A Hússzövetség elnöke megjegyezte, az elmúlt egy évben, a járvány okozta lezárások miatt elsősorban vendéglátásnak, közétkeztetésnek szállító kis és közepes húsipari vállalkozások kerültek nagyon nehéz helyzetbe, míg a kiskereskedelemnek szállító nagyobb cégek megőrizték pozícióikat.