A sertéspestis 3-4 éven belül elérheti a Balatont.
Remek társaságban válogathatott sonkákat a kormányfő.
Az utolsó napokra hagyják az idei húsvéti beszerzést az emberek, és azt is jobban megnézik, hogy a drágaság közepette mire költenek. A kereskedők örülhetnek, ha a tavalyi mennyiséget eladják.
A húsvéti sonka ára még nem szállt el.
A sonka bár rendszeres fogyasztása esetén okozhat gondokat, a torma és a tojás szinte veszélytelen ünnepi étel.
Idén eddig a tavalyi hasonló időszakhoz képest átlagosan 10-15 százalékkal drágultak a füstölt hústermékek.
Érdemes egészséges(ebb) húsvéti sonkát választani, a nitrites pácsót pedig elkerülni, mert nagy mennyiségben fogyasztva növeli a rák kialakulásának kockázatát.
Több mint 6 ezer tonna füstölt áru, főleg sonka kerül a boltokba a húsvéti időszakban, körülbelül 7 milliárd forint értékben.
Az egy évben elfogyasztott sonkáknak csaknem kétharmadát a húsvétot megelőző időszakban vásárolja a lakosság. A hazai termelés ehhez azonban kevés, a sonka és a tojás esetében is jelentékeny az import aránya.
A húsvéti nagybevásárláskor érdemes átnézni a sonkák és a tojások jelölését, ezek alapján a vásárló tájékozódhat a termék típusáról és minőségéről, például a minőség-megőrzési időről, illetve hogy hagyományos pácolással, vagy gyorspácolással készült-e a sonka - hívta fel a figyelmet hétfőn eljuttatott közleményében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).
Három húsvéti bárányt és hetvenkét sonkát vittek Ferenc pápának csévharaszti zarándokok, amelyet a szerdai általános audiencián adtak át a katolikus egyházfőnek. A fő képre kattintva galéria nyílik. FOTÓK: MTI, Koszticsák Szilárd
Míg például az Egyesült Államokban a sertésállomány komoly csökkenése miatt jelentősen drágult a sonka, addig Magyarországon, az Európai Unióval szembeni orosz sertésimport-tilalom következtében az idén húsvétkor sem kellett többet fizetni érte, mint tavaly - tájékoztatta az árupiaci befektetésekkel foglalkozó Conclude Befektetési Zrt. az MTI-t.
A húsvéti időszakban vásárolt édességek mennyisége évről-évre csökken, de kevesebb fogy a sonkából is - derül ki a GfK piackutató intézet adataiból.
Sonka, tojás, csokinyúl, csokitojás árasztotta el az üzletek polcait. Megindult a szokásos húsvéti vásárlási roham. A szakemberek, ahogy minden évben, felhívják a figyelmet, hogy érdemes alaposan szemügyre venni a sonkának látszó tárgyakat, mert előfordulhat, hogy valóban csak annak látszanak, de nem azok.
Továbbra is a sonkák, az édességek és a tojás forgalma nő meg leginkább a húsvéti időszakban, változás viszont, hogy évről évre egyre több vásárló keresi a jobb minőségű termékeket. Az Auchan magyarországi áruházaiban tavaly a húsvét előtti héten 30 százalékos forgalomnövekedést tapasztaltak, az idén is erre, vagy ezt meghaladó növekedésre számítanak .