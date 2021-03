Döntött az EMA, nem kell félni az AstraZenecától

A készítmény előnyei meghaladják a lehetséges kockázatokat.

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) véleménye szerint az AstraZeneca biztonságos és hatásos oltóanyag. A hatóság nem talált összefüggést a gyógyszergyár koronavírus ellen kifejlesztett vakcinája és a vérrögképződés növekvő kockázata között. Továbbra is úgy ítéli meg, hogy a készítmény előnyei meghaladják a lehetséges kockázatokat. Ugyanakkor a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján nem lehet teljes bizonyossággal kizárni a kapcsolatot a szer és az utóbbi időben tapasztalt ritka és súlyos megbetegedések között, ezért szükség van széleskörű tájékoztatásra a készítmény lehetséges mellékhatásairól. Ezzel a következtetéssel zárult az EMA tudományos vizsgálata, amelyre azután került sor, hogy az elmúlt napokban legalább 20 európai ország felfüggesztette az AstraZeneca alkalmazását . "Beoltatnám magam, de azt is tudni szeretném, hogy mi történik utána" – válaszolta az EMA sajtótájékoztatóján Emer Cook igazgató arra a kérdésre, hogy bevállalná-e a brit földön kifejlesztett védőoltást. Az utóbbi időben több uniós tagállamban pánikot keltett, hogy az AstraZeneca vakcinájával beoltott pácienseket mélyvénás trombózissal és tüdőembóliával kezeltek. Németországban például négy millió védőoltást kapott emberből egy ilyen esetet azonosítottak, az Egyesült Királyságban 11 millióból ötöt. A szakemberek szerint ezek elenyésző számok, a megbetegedések valószínűleg oltás nélkül is előfordultak volna. Az EMA értékelését követően minden ország maga dönti el, hogy felújítja-e a védőoltásokat az AstraZenecával. Sokan ugyanakkor attól tartanak, hogy az “incidensek” nyomán megnő azoknak a száma, akik kételkednek az oltás biztonságosságában. Közben az Európai Bizottság bejelentette, hogy hivatalos levelet fog küldeni az AstraZenecának a vitarendezés szándékával. A brit-svéd cég a múlt héten bejelentette, hogy a szerződésben vállalt 300 millió adag oltóanyag helyett csak 100 milliót tud leszállítani az Európai Uniónak júniusig gyártási problémák és exportkolátozások miatt. A levél kiküldése az első lépése az esetleges jogi felelősségrevonásnak, amelyet a két fél közötti megállapodás egyik pontja rögzít vita esetére.