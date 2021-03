A koronavírus hosszútávú hatásait kezelő kórházat nyit gyerekeknek a Semmelweis

213-an meghaltak, 1174 ember van lélegezetetőgépen, 9000-en vannak kórházban - közölte a friss adatokat a kormányfő.

Rekordokat döntöget a harmadik hullám , 213-an meghaltak, 1174 ember van lélegezetetőgépen, 9000-en vannak kórházban - közölte a friss adatokat. Orbán Viktor megjegyezte, van elég lélegeztetőgéppel felszerelt ágy. A kérdés az, hogy van-e elegendő működtető személyzet. Jó esély van arra, hogy az iskolákat újra lehet nyitni - mondta Orbán Viktor. A fiataloknak azt üzente, jó esély van arra, hogy szabad nyaruk legyen. Akkor tudjuk megtenni az első újranyitási lépést, ha minden regisztrált 65 év feletti be van oltva - mondta Orbán Viktor. Számításaik szerint ehhez 2,5 millió embert kell beoltani. A beoltottak száma a mai napon haladja meg a másfél milliót. A fokozatos nyitás azt jelenti, hogy ha már beoltottunk másfél millió embert, és a pcr teszttel bizonyítottan védett további félmillió ember, és aki már átesett a víruson, az is kap igazolást, és vedettségi igazolványt is. Lesz olyan időszak, amikor bizonyos szolgáltatásokat azok tudnak igénybe venni, akinek védettségi igazolványa lesz - fogalmazott Orbán Viktor. A konzultációban részt vevők 65 százaléka azt mondja, hogy akinek van igazolványa, fölmentést kaphat egyes korlátozások alól. A kormányfő beszélt a Húsvétról is. A húsvét az húsvét, “az egész húsvét külön járványügyi kezelést igényel”, ez kockázatos időpont, a kontaktok miatt, az egész ország fölkerekedik, “locsolkodás van”. A jövő héten tudja megmondani, mi vonatkozik a nagyhétre - fogalmazott. A kisvállalkozásokat arra kérte, hogy "a nehéz helyzetben tartsanak ki", "erős és bőséges lesz a következő gazdasági év". A fiataloktól is türelmet kért, a baloldaltól "pedig csak annyit, hogy hagyja abba az oltásellenes kampányt". Fontos lesz, hogy lelkileg is kilábaljon az ország a járványból, erre a kultúra embereinek és az egyházaknak is készülni kell, túlmegy a politikusok hatáskörén, pláne Brüsszelén- jegyezte meg Orbán Viktor. Arra kért mindenkit, aki akár "unja is már a kormányt" vagy személyesen őt, hogy ne üljön fel fake newsnak. "Nem azért jövök ide hétről hétre, hogy derűs, jó híreket osszak meg, hanem hogy elmondjam az igazságot. Ha lesz elég oltás, van tervünk arra, hogy újabb több ezer új oltópontot nyissunk" - tette hozzá a kormányfő, aki szerint a háziorvosi rendelőket és a kórházakat kell alkalmassá tenni a tömeges oltásra, nem "kivinni" kell az oltást máshová. Az Európai Néppártból való kilépésről azt mondta, "jó volt, szép volt, elég volt", jelképes ügyekben távolodtak el a gondolatok a Fidesz és a Néppárt köreiben a migrációról, a reklámadóról és egyéb kérdésekben is. "Ilyen körülmények között a legjobb, ha az ember veszi a kalapját. Olaszország, Lengyelország és Magyarország megpróbálja most újraszervezni az európai jobboldalt" - szögezte le. A miniszterelnök azt mondta, az első “megroppanás” a migrációs válság idejére tehető, és a rezsitámogatás csökkentéséhez sem kaptak támogatást, mert a multik ott náluk voltak, akiket érintett mindez. “De amikor 2010-ben a gazdasági válságot orvosolni kellett, akkor is csak félszívvel támogattak bennünket” - fogalmazott. Most pedig beesett a világjárvány, de nem segítenek most sem, folytatták az alapszabálymódosítással “a nyüstölést”, hogy még inkább szorítsanak rajtunk - mondta Orbán Viktor. A miniszterelnök bejelentette, hogy hamarosan személyes találkozójuk is lesz Matteo Salvinivel és a lengyel miniszterelnökkel, akikkel megpróbálják újraszervezni az európai jobboldalt, közösen tervezik a jövőt.