Rövidül az alpesi hószezon

A szibériai tigrist egy agresszív rákfajta támadta meg, a vízidisznót pedig vakbélrák győzte le.

Két ritka bundás lakót - egy vízidisznót és egy szibériai tigrist - is rákbetegségben veszített el a ljubljanai állatkert a közelmúltban. Vito, a kilencéves szibériai tigris novemberben kezdett betegeskedni. Egy agresszív rákfajta támadta meg, ezért megműtötték, és eltávolították a veséjét és a lépét, de így sem sikerült útját állni a betegség terjedésének, az állatot végül el kellett altatni. Leküzdhetetlen ellenfélnek bizonyult a vakbélrák egy ritka típusa Stinky, a Dél-Amerikában honos vízi- vagy úszódisznó (kapibara) Szlovéniában élő egyede számára is, mivel a vakbél létfontosságú szerve a fajnak, amely a Föld legnagyobb rágcsálója. Az állatkert közleménye szerint a fogságban tartott állatok körében azért lehet nagyobb a rákbetegségek gyakorisága, mert többnyire hosszabb életűek, mint vadon élő társaik. Tíz év alatt az állatok 4 százaléka pusztult el rákbetegségben a ljubljanai állatkertben, köztük kétéltűek, madarak és emlősök. Ez ugyanakkor még mindig jóval alacsonyabb arány, mint az emberek körében, ahol a rák a halálozás második leggyakoribb oka, sőt például a szlovén férfiak esetében az első számú halálok. Vito és Stinky nemcsak a látogatóknak fog hiányozni, hanem gondozóiknak is. A szibériai tigris már messziről felismerte közeledő gondozóinak hangját, és mindannyiszor lelkendezve sietett üdvözlésükre. A cirógatást kedvelő és bolondozásra hajlamos kapibara is szoros kapcsolatban állt gondozóival. Mindkét elveszített állat fajának nagykövete volt az állatkertben, ahol számos oktatóprogramban vettek részt, hogy segítsenek felhívni a figyelmet a vadvilágra leselkedő veszélyekre – írták.