Elengedi a tagdíjak felét a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

Újabb alapbéremelési javaslatot tett a korábban sztrájkot szervező szakszervezeteknek a B. Braun vállalatcsoport vezetése pénteken. A többség megkapná a dolgozók által eredetileg is követelt 8 százalékos emelést.

Az új konstrukció szerint a vállalat az órabéres munkatársak 69 százaléka számára megadná a Vasas Szakszervezet és a munkavállalók által követelt 8 százalékos alapbéremelést, akik így túlóra nélkül minimum bruttó 384 707 forint jövedelmet kaphatnak egy ledolgozott hónap után - írta a cég a lapunkhoz eljuttatott közleményében. Az órabéres munkatársak további 26 százalékának 6 százalékos, míg a fennmaradó 5 százaléknak pedig 4 százalékos emelést kínált a munkáltató – az egyre magasabb bérkategóriák felé mérsékelve az emelés mértékét. Például az utóbbi sávba azok tartoznak, akiknek az alapbére bruttó 458 000 forint felett van. A vállalat a - szerinte a jelenlegi gazdasági lehetőségeit túllépő - béremelés finanszírozását részben a rendelkezésre álló erőforrások, többek között a szakszervezet és a dolgozók által sokat kritizált teljesítménybónusz-rendszer keretének átcsoportosításával tervezi megoldani. A cég helyzetét tovább nehezíti, hogy a vállalat vezetése a világjárvány következtében elmaradó orvosi beavatkozások miatt továbbra is a megrendelések jelentős csökkenésével számol, amit a januári és februári értékesítési eredmények már igazoltak is - írták. A B. Braun által kidolgozott új béremelési rendszerrel kapcsolatban a vállalat március 22-én hétfőre várja a szakszervezet képviselőit, hogy újra tárgyalóasztalhoz üljenek. Mint megírtuk, a B. Braun gyöngyösi gyárában március 10-12. között a Vasas Szakszervezet háromnapos sztrájkot tervezett, miután elfogadhatatlannak ítélte a vállalat által korábban felkínált opciók mindegyikét. A tiltakozást az váltotta ki, hogy a mintegy 1600 dolgozót foglalkoztató B. Braun a járványhelyzetben elhalasztott műtétek miatt visszaeső megrendelésekre hivatkozva az idén a korábbiaknál kevesebb, mindössze 4,7-5,4 százalékos béremelést ajánlott. A sztrájkkövetelések része volt az átláthatóbb és főképp teljesíthető bónuszrendszer is. A dolgozók szerint ugyanis a cég olyan mennyiségi és minőségi elvárásokat támaszt, amelyet háromnegyedük képtelen teljesíteni. Emiatt a dolgozók február végén már tartottak egy 2 órás figyelmeztető sztrájkot, de ez után sem közeledtek érdemben az álláspontok. Ezt követte a márciusi, műszakonként 2-2 órás sztrájk, amely három napon át tartott. Korábban a szakszervezeti vezetők azt nyilatkozták, hogy megegyezés hiányában újrakezdik a tiltakozást.