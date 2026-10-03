További problémás támogatási ügyek kerülhetnek nyilvánosságra, és jogosulatlan támogatásigénylések miatt már feljelentések is születtek. Az agrárkamara december 31-ig alakul át, a szaktárca viszont meg akarja tartani a kötelező tagságot – mondta lapunknak adott interjújában Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszer-gazdasági miniszter.
A közszféra munkáltatói már nem utalnak szakszervezeti tagdíjat a fizetésekből. Van olyan érdekképviselet, ahol 20 százalékkal csökkentek a bevételek - tudta meg a Népszava.
Ha kell, a párt a kötelező MKIK-tagság eltörlését is kész referendumra vinni.
A javaslat valójában semmi másra nem irányul, mint a közszférában működő szakszervezetek megfojtására – értékelik az érdekvédők a kabinet újabb terveit.
Ha életbe lép a rendelet, akkor az érdekképviseleti tagoknak jobban oda kell figyelniük, hogy a díjak eljussanak az adott szervezethez.
Ő az a Parragh László, aki az egyik élharcosa volt az adónem megszüntetésének. Az MSZP szerint gazdasági hullarablás az egész.
A mérséklés okán felszabaduló összeget a kedvezményezettek a koronavírus-válság miatt bajbajutott vállalkozásoknak ajánlhatják fel.
A székesfehérvári polgármester levélben fejtette ki sarkos véleményét Parragh Lászlónak, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökének.
Hamarosan rendkívüli pulykapénzt - 20-22 milliárd forintot - kell kifizetniük a kórházaknak. Az intézmények felénél a kérdés csak az: miből?
Önálló szakmai kamarát szeretnének az alapellátó fogorvosok – tudta meg a Népszava. Az orvosi kamara tagdíjemelési terve ugyanis „kiverte a biztosítékot” az alapellátó fogorvosoknál is.
Jövőre majdnem duplájára nőhet az orvosok kötelező kamarai tagdíja, miközben a gyógyszerészek öt-tíz százalékos díjcsökkenésre számíthatnak, a szakdolgozóknál pedig lényegében nem változik az éves tarifa – tudta meg a Népszava.