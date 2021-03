Rekordtőkeemelés Pakson

Soha eddig nem látott mértékben, mintegy 45 milliárd forinttal emelte meg a paksi bővítésért felelős cég jegyzett tőkéjét az állami tulajdonos. Az összeg hamarosan az orosz beruházónál köthet ki.

Február végén 44,6 milliárd forinttal emelte meg az állami tulajdonos a nukleáris bővítésért felelős, állami Paks II Zrt. jegyzett tőkéjét – derül ki a cégbejegyzési adatokból. Ez messze a legnagyobb összeg, amivel az Orbán-kormány valaha is növelte a bővítési cég vagyonát. A korábban ismertetett menetrend szerint ilyenkor a cég a legalább négyezermilliárdos beruházás leszállításáért felelős, orosz állami Roszatom által kiállított számlákat fizeti ki. Némi csavar, hogy a magyar állam az összeg négyötödét az orosz állam hiteléből állja, amit ráadásul 90 napon belül – vagyis kamatmentesen – más hitelek felvételével vissza is fizet. A Paks II-nek most kiutalt összeg a beruházás idei, 115,9 milliárdos költségvetési kiadási terve tükrében kevéssé meglepő. (A jegyzett tőke növekedése egyébként nem felel meg a költségvetési kiadásoknak, amit az magyarázhat, hogy tőketartalékba is kerülhetnek összegek, aminek viszont csak a december 31-i szintje nyilvános.) Mindez arra utal, hogy a háttérben – koronavírus ide, gödörásási fennakadások oda – a magyar állam zökkenőmentesen utalja a tízmilliárdokat az orosz fél számára. Az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre szokás szerint sem az illetékes tárca nélküli miniszter, sem a Paks II Zrt. nem válaszolt. Próba-szerencse-alapon feltettük kérdéseinket a beruházásról szóló, csütörtökön zárult online közmeghallgatáson is.