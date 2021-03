Veszélyben az északír béke

Az izraeli kormányfő minden igyekezete ellenére úgy tűnik, hogy nem jut el Abu Dzabiba a jövő keddi választás előtt.

Egyáltalán nem veheti biztosra újraválasztását Benjamin Netanjahu, a tegnap, a kampánycsend előtt megjelent utolsó felmérések alapján. Noha az ügyvezető kormányfőnek is köszönhető a gördülékeny oltókampány, amely világelsővé tette az izraelieket az átoltottságban, a közvélemény nem feledkezett meg korábbi járványügyi botlásairól, ahogyan arról sem, hogy korrupciós vádeljárás folyik ellene. Az előrejelzések szerint a “Bibi” vezette jobboldali Likud frakciója 37-ről 30 fősre zsugorodhat a 120 tagú Kneszetben, ezáltal a hatalomban maradáshoz minden potenciális szövetségesét maga mellé kell állítani. Pedig Netanjahu mindent elkövetett, hogy növelje pártja népszerűségét, a kampányhajrára még egy utolsó nagy dobást is időzített. Az ügyvezető izraeli miniszterelnök már tavaly novemberben szeretett volna történelmi látogatást tenni az Egyesült Arab Emírségek fővárosába, Abu Dzabiba, learatva a babérokat a tavaly Izrael és négy arab ország között - amerikai közvetítéssel - köttetett normalizációs egyezségekért. Ilyen-olyan okokból már többször is halasztani kellett, de úgy tűnt, Bibi eltökélte, hogy még a jövő keddi urnanyitás előtt megteszi az utat. Múlt csütörtökön azonban az hiúsította meg a látogatást, hogy Jordánia nem adott engedélyt az átrepülésre Netanjahu különgépének. Az ammáni vezetés kekeckedése feltehetően annak szólt, hogy Husszein jordániai trónörökösnek le kellett mondani az előző napra, a jeruzsálemi Templom-hegyre tervezett látogatását, mert nézeteltérések támadtak az izraeliekkel a biztonsági kíséretével kapcsolatban. Mindezek következtében Bibi nemhogy nem fürödhetett a korábbi külpolitikai áttörések dicsfényében, hanem még magyarázkodás is kényszerült az Izrael egyik legfontosabb arab partnerével kialakult diplomáciai feszültség miatt. A hírek szerint Netanjahu ezen a héten is ment volna Abu Dzabiba, ám mára nem kívánatos vendég lett. Az izraeli sajtó emírségeki forrásokból úgy értesült, hogy az Öböl-menti olajmonarchia de facto vezetője, Mohamed bin Zájed trónörökös megorrolt az izraeli kormányfőre, amiért az kampánybeszédekben az Emírségek által tervezett több milliárd dolláros befektetésekkel dicsekedett. Anvar Gargás, Abu Dzabi emírjének diplomáciai tanácsadója szerdán Twitter-oldalán - szokatlanul nyers stílusban - közölte: az Öböl-menti ország "sem most, sem máskor” nem kíván részt venni az izraeli választási kampányban. Azt is megjegyezte, hogy a normalizációról szóló Ábrahám-egyezményt a két ország kötötte meg, világossá téve, hogy az Emírségek Bibitől függetlenül békélt meg Izraellel. Netanjahu még egy utolsó pofont is kapott az olajmonarchiától: az izraeli média megtudta, hogy Abu Dzabiban felfüggesztették a készülődést arra a jövő hónapban esedékes a csúcstalálkozóra, amelyen az izraeli miniszterelnök, a négy arab ország vezetői és amerikai tisztségviselők ünnepelték volna az Ábrahám-egyezmények megkötését. Bibi alighanem azért ragaszkodott az emírségeki látogatáshoz, hogy azzal saját érdemének állítsa be, hogy a zsidó állam kapcsolata javult az arab világgal - nagy igyekezetében azonban éppen a hiányos diplomáciai érzékét sikerült szemléltetnie.