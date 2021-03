Vízágyúval oszlatták lezárás ellen tiltakozó tömeget Hollandiában

A rendőrség közlése szerint legalább egy tucat embert tartóztattak le.

A floridai Miami polgármestere, dan Gelber rendkívüli állapotot és kijárási tilalmat hirdetett. Mindezt azzal indokolta, hogy rendkívül sok ember jelent meg a város közterületein esténként az utóbbi napokban. Az útlezárások és az este 8 után érvénybe lépő kijárási tilalom 3 napig lesz érvényben. A Miami Beachre is csak a helyi forgalmat engedélyezik este 21 óra után. Szombat este akkora tömeg volt a város egyes, a turisták által látogatott részein, hogy lényegében egy talpalatnyi hely sem maradt, a rendőrök többször paprikaspray-t vetettek be, úgy tudták csak szétoszlatni a csoportosulásokat. A polgármester jelezte, a város összes egyenruhása nem lenne elég, ha valami szörnyűség következne be, márpedig ezt nem szerették volna megvárni. A sok ember megjelenését pedig a tavaszi szünettel hozta összefüggésbe.



Rengeteg ember volt az utcákon. Fotó: AFP/CHANDAN KHANNA

Egy másik tisztségviselő arról beszélt,

az Ocean Drive úgy nézett ki péntek este, mint egy rockkoncert, sem a járdát, sem a füvet nem lehetett látni, akkora volt a tömeg.