Tízezrek vonultak utcára a belga fővárosban, hogy a megszorító intézkedések ellen tüntessenek. Az összecsapásokban többen megsérültek, a rohamrendőrök több tucat embert letartóztatott, a tiltakozók ellen könnygázt és vízágyúkat is bevetettek.
A tűz megfékezésére vízágyúkat vetettek be a rohamrendőrök, de az indulatokat ők sem tudták lehűteni.
Fokozták a zsidó iskolák és a zsinagógák rendőrségi védelmét Franciaországban.
Feltartották a forgalmat és demonstrációt szerveztek a Ben Gurion repülőtéren is.
A tüntetők lezárták a parlament épületétől nem messze futó autópályát. Negyven ember ellen eljárást indítanak.
Az Egyesült Államok mélyen aggódik a közel-keleti országban történtek miatt és a demokratikus értékek védelmére figyelmeztetett.
Korábban több alkalommal már erőszakos kimenetellel ért véget néhány demonstráció.
Ismét tízezrek tüntettek a fehérorosz fővárosban az elnök lemondását követelve.
Csatatérré változott a régi röszkei határátkelőhely. A menekültek délután áttörték a kaput és Röszke 2-nél áramlottak be a magyar területre. A rendőrség jelentős erőket mozgósított, köztük pajzsokkal és harci járművekkel a TEK egységeit is odavezényelték. Könnygázt és vízágyút is bevetettek a rendőrök a kövekkel, vizes palackokkal "felfegyverkezett" menekültek ellen, akiket később visszaszorítottak a kerítésen kívülre. Többen, közöttük gyerekek is megsérültek. Aleksandar Vulin szerb szociális miniszter szerint érthető a migránsok csalódottsága. Orbán Viktor arról beszélt, kerítés épül a horvát határon is. A Horgoson készített felvételeinkért kattintson ide!
Heves összecsapások voltak Hamburgban mintegy kétezer rendőr és több mint hétezer tüntető között egy lebontásra ítélt baloldali kulturális központnál. Száztizenhét rendőr megsebesült, közülük 16-ot kórházba kellett szállítani.