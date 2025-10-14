Könnygáz és elszabadult indulatok Röszkénél

Csatatérré változott a régi röszkei határátkelőhely. A menekültek délután áttörték a kaput és Röszke 2-nél áramlottak be a magyar területre. A rendőrség jelentős erőket mozgósított, köztük pajzsokkal és harci járművekkel a TEK egységeit is odavezényelték. Könnygázt és vízágyút is bevetettek a rendőrök a kövekkel, vizes palackokkal "felfegyverkezett" menekültek ellen, akiket később visszaszorítottak a kerítésen kívülre. Többen, közöttük gyerekek is megsérültek. Aleksandar Vulin szerb szociális miniszter szerint érthető a migránsok csalódottsága. Orbán Viktor arról beszélt, kerítés épül a horvát határon is. A Horgoson készített felvételeinkért kattintson ide!