Normalitásra vágyik a világ, abnormális eszközökkel

A hétvégén a világ 42 országában vonultak utcára tiltakozók a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások miatt. Legtöbb helyen szélsőjobboldali, általában eleve vírustagadó szervezetek hívták utcára híveiket, egyes országokban pedig az ellen demonstráltak, hogy a kormány a járványkezelés ürügyén alapvető emberi jogokat korlátoz. Amszterdamban, ahol szélsőjobb csoportok az idén már többször rendeztek erőszakos tüntetést, a rendfenntartóknak ezúttal is vízágyúkkal kellett szétoszlatnia a maszk nélkül tomboló ultrákat. Németországban, Svédországban, Nagy-Britanniában is csak rendőrségi közbelépéssel lehetett véget vetni a békésnek nem mondható, a járványügyi szabályokra fittyet hányó szombati tüntetéseknek. Horvátországban is utcára vonultak a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások feloldását követelő tiltakozók. A fővárosban, Zágráb főterén több ezren gyűltek össze. A finnek békésen demonstráltak a lezárások ellen, a szervezők eleve a normális életre való emlékezés sétájaként hirdették meg a megmozdulást. Ugyancsak békésen és civilizáltan tüntettek Svájcban is, de az utcára vonulók értelmetlennek tartják azt, hogy a szerintük veszélyeztetett 1 százalék miatt a lakosság 99 százalékát is „fogva tartja” a kormányzat. Az abortusztörvény szigorítása, a sajtó- és szólásszabadság korlátozása valamint az igazságszolgáltatás függetlenségének felszámolása miatt tavaly ősztől többször tüntető lengyelek szombaton is úgynevezett „szabadság menetet”, nem pedig a járványügyi intézkedések elleni tüntetést szerveztek. A koronavírus-járvány első hullámát viszonylag könnyen átvészelő, ám a harmadik hullámmal egyre rosszabb helyzetbe kerülő kelet-közép-európai országokban is több helyen utcai demonstrációkra került sor. Szerbiában, ahol az oltások gyors üteme ellenére hétről-hétre romlanak a járványügyi adatok, maszk nélküli, távolságot nem tartó tiltakozók töltötték meg a belgrádi Köztársaság teret, Horvátország öt legnagyobb városában ugyancsak csak vírustagadó, maszk nélküli emberek vonultak utcára a lezárások és a kötelező maszkviselés "zsarnoksága" ellen tiltakozva. Románia több városában is a szélsőjobb és a fundamentalista vallási csoportok szervezésében tiltakoztak – maszk nélkül, nemzeti zászlókkal és szentképekkel - a maszkviselés és az „egészségügyi diktatúra” ellen. Világszerte tombol ugyan a pandémia harmadik hulláma, a különböző vírusmutációk megállíthatatlanul terjednek, az oltási kampányok ezzel a gyorsasággal nem tudnak lépést tartani. Az Egészségügyi Világszervezet, a WHO aggódik, főképp a Kelet-Közép-Európában, a Balkánon és a Baltikumban kialakult járványhelyzet miatt, adataik szerint ebben a térségben növekszik leggyorsabban a fertőzöttek, a kórházi ápolásra szorulók és a halálesetek száma. Az Európai Unióban jelenleg Csehországban a legrosszabb a helyzet, második helyen sajnos Magyarország áll. De exponenciálisan emelkedik a járványgörbe Szerbiában, Bulgáriában, Romániában is.