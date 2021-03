Van ahol már szelektálni kell a tumoros és a sürgős betegek között

Ebből az oltóanyagból elegendő egy dózis is.

A Sinopharm után egy másik kínai vakcina is rövid úton megkapta az engedélyt, hogy forgalomba hozzák Magyarországon, írja a Reuters . Ezt a gyártó CanSino Biologics jelentette be, az OGYÉI-ra hivatkozva, noha a klinikai vizsgálatokról, tehát a szokásos tesztelés legfontosabb, 3. szakaszáról még nem áll rendelkezésre az összes adat. A Convidecia nevű szerből elegendő egyetlen adag is. Idáig Kínában, Pakisztánban és Mexikóban kapta meg a zöld jelzést. A hírügynökség megjegyzi, hogy Magyarországon a napokban az összes eddigi rekordot meghaladta a fertőzöttek száma, és nem fordult elő még az sem, hogy egyetlen nap 213-an haltak volna bele a betegségbe.