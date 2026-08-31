Nehéz nézni, de fontos

Ilyen a box - ez a címe a kiállításnak, a gyerekek és szüleik küzdelme a gyilkos kórral pedig még a boxnál is jóval keményebb dolog. A fotókiállítás a budapesti Szent László Kórházban nyílt meg csütörtökön. A harminc fekete-fehér fotó a csontvelő-átültetésen átesett, orvosi felügyeletet igénylő gyerekek részére fenntartott Démétér Ház életét és működését mutatja be. A tárlattal a ház új szárnyának felújítására gyűjtenek. Több információt itt olvashat.