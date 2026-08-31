Sajtóinformációk szerint nagyon súlyos összeférhetetlenségi ügyek, az állami és magánegészségügy közötti átláthatatlan kapcsolódások vannak már régóta a kórházban. Egy, a saját kezelésére már hárommillió forintot kifizetni kényszerült daganatos beteg nő ügyével telhetett be a pohár.
Az egészségügyi hatóságok karácsonyra várják a tetőzést, és több mint ötezer Covid-19-es beteg ellátására készülnek az intenzív osztályokon.
Ez függ a betegség típusától és a kapott kezeléstől is, de ez az új kutatási eredmény jelezheti azt is, hogy a rákbetegek szervezete jól reagálhat a vakcinákra.
A Szegedi Tudományegyetem kancellárja csütörtökön még azt nyilatkozta, hogy a sürgősségi ellátásban nincs változás.
Több mint felére esett vissza az orvos-betegtalálkozások száma az onkológiai páciensek esetében – derült ki egy csütörtökön azon a zártkörű online sajtóbeszélgetésén, ahol a szakemberek a mell-rákszűrésre hívták fel a figyelmet.
Szalai Balázs megnyilvánulása komoly felháborodást váltott ki, felszólították, hogy azonnal mondjon le, s vonuljon ki a közéletből.
A családok éve koncepciójával magyarázza a kormányzat azt, hogy miért csak egyes onkológiai betegségek jogosítanak adókedvezményre egy friss módosítás nyomán.
Áll a bál a Magyar Rákellenes Liga új "egyszázalékos adó" kampányfilmje miatt. A kisfilm egy bírósági tárgyalóban játszódik, ahol a bírónő rákbetegséggel sújtja az elítéltet annak egészségtelen életmódja miatt. A videón sokan felháborodtak, szerintük a liga az összes rákkal küzdő beteget megalázta. A film ugyanis azt sugallja, hogy a betegek a hibásak és az egészségtelen életmód miatt alakult ki a daganatos betegségük.
Ilyen a box - ez a címe a kiállításnak, a gyerekek és szüleik küzdelme a gyilkos kórral pedig még a boxnál is jóval keményebb dolog. A fotókiállítás a budapesti Szent László Kórházban nyílt meg csütörtökön. A harminc fekete-fehér fotó a csontvelő-átültetésen átesett, orvosi felügyeletet igénylő gyerekek részére fenntartott Démétér Ház életét és működését mutatja be. A tárlattal a ház új szárnyának felújítására gyűjtenek. Több információt itt olvashat.
Megújult a www.rakgyogyitas.hu tudományos-ismeretterjesztő és betegtájékoztató portál: az internetes oldal az onkológiai centrumok és a betegszervezetek partnerségével, a Magyar Klinikai Onkológiai Társaság szakmai támogatásával gyűjt egybe minden információt a daganatos betegségekről úgy, hogy felületén nem jelentet meg egyetlen hirdetést sem.