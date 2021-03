Elhunyt Szentkirályi Miklós Béla

A kijárási korlátozások és a rendezvénystop napjaira otthonról elérhető kulturális programokat ajánlunk.

Összeesküvés elméletek nyomában Az HBO GO új bemutatója, a Q: Into the Storm című hat részes dokumentumsorozat arra tesz kísérletet, hogy leleplezze a QAnon nevű jelenség értelmi szerzőjét. A széria szövevényes és lebilincselő utazásra invitál: hároméves globális anyaggyűjtés és forgatás során készült epizódok a legfontosabb szereplőkről még nem ismert információkat fednek fel és szinte valós időben mutatják be a jelenséget. Egyúttal átfogó képet rajzolnak arról, hogy a „Q” néven ismert névtelen karakter hogyan használja fel az összeesküvés-elméleteket és az információs hadviselés eszközeit, hogy veszélyes játékot űzzön az interneten, manipulálva a közgondolkodást és a politikát. A hat epizód a QAnon amerikai kultúrára gyakorolt hatását is megvizsgálja, és megkérdőjelezi a szólásszabadság következményeit, amely az internet legsötétebb zugaiban is akadálytalanná vált. Q: Into the Storm, minisorozat HBO GO 9:00 Nácivadászat Sean Penn-el Szürreális és sejtelmes film Paolo Sorrentino 2011-es alkotása, amiben semmi és senki nincs a helyén. Kizökkent életek, halál ejtette sebek és értelemkereső emberek alkotta világában egy egzisztencialista merengésekbe burkolózó rocksztár, Cheyenne (nem más, mint Sean Penn alakításában) indul nácivadászatra. Amikor a férfi megtudja, hogy az apja a halálán van, New Yorkba utazik, remélve, hogy még beszélhet vele. Apa és fia kapcsolata nem volt tökéletes, harminc éve elhidegültek egymástól. Cheyenne csak apja halála után tudja meg, milyen kínokat kellett kiállnia neki a második világháború idején. Az auschwitzi koncentrációs táborban Aloise Lange SS-tiszt pokollá tette az életét. Cheyenne elhatározza, hogy felkutatja az Amerikába menekült bűnöst, és bosszút áll rajta. This Must Be The Place – Helyben vagyunk (ZsiFi filmklub) Távmozi 20:00 Ó, rinocérosz Schein Gábor új könyve igazi fantasztikus olvasmány. A verses regény azzal a káprázatos ötlettel játszik el, hogy miképpen írható meg Európa és a nyugati civilizáció históriája, ha annak mitikus és valóságos történeteiben a rinocérosz mint hús-vér figura szerepel. Onnan kezdve, hogy „Europét, a szidóni szüzet egy rozmaringillatú, / fehér rinocérosz rabolta el”, egészen odáig, hogy „A rinocéroszellenes médiában napok óta terjed a hír, / hogy a járvány okozója, az úgynevezett patient zero, / egy indiai rinocérosz, aki nem volt hajlandó karanténba / vonulni.” A könyv így lesz műfajok és műnemek határterületeit átlépő verses regény, groteszk szatírjáték, ironikus enciklopédia, Ovidius, Rabelais és Karl Kraus találkozása a karneváli állatkertben. Az Ó, rinocérosz című kötetről beszélget Schein Gábor és Szegő János. Schein Gábor: Ó, rinocérosz online könyvbemutató Líra Könyv és a Magvető Facebook oldala, 18:00