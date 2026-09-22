UFC-szerződésért lép ketrecbe szerda hajnalban ifjabb Növényi Norbert Las Vegasban. A magyar MMA-harcos a Dana White’s Contender Series idei hetedik gálájának főmérkőzésén a veszélyes földharcos Theo Haiggel találkozik. Bár a látványos befejezés is fontos lehet, számára legalább ennyire lényeges, hogy fejben is végig kontrollálja a mérkőzést.
Tarr Zoltán közölte, az érdemi párbeszédre a szakmával az ígéreteknek megfelelően hamarosan sor kerül.
Miközben ideológiai útmutatást adtak, a szabad alkotásokat nemigen támogatták az elmúlt tizenhat év Orbán-kormányai.
A küzdősport szembetalálta magát az erkölcsrendészettel.
Az amerikai Michael Chandlerrel küzd meg az ír exvilágbajnok.
Megerősítette lapunk kérdésére a Magyar Művészeti Akadémia, hogy a könyvkiadója az elmarasztaló kritikai visszhang miatt hívta vissza Roger Scruton A zenéről című műve magyar fordítását. Lemondták a könyvbemutatót is.
A könyv fordításáról korábban súlyos kritikát közölt Tornyai Péter zeneszerző, hegedű- és brácsaművész.
A Széchenyi István téri székházban tartott ünnepélyes eseményen nem esett szó a művészeti akadémia rögös múltjáról.
Új tagok felvételéről döntött a Magyar Művészeti Akadémia. A szervezet levelező tagjai közé választotta többi között a Kárpát medencei tehetséggondozó vezetőjét, Orbán János Dénest és az országgyűlés alelnökét, Lezsák Sándort is. Vashegyi György, a testület elnöke emailben válaszolt a Népszava kérdéseire.
Leköszönt főtitkári posztjáról a Magyar Művészeti Akadémia erős embere, Kucsera Tamás Gergely.
Szubjektív, iránymutató ám mindezek ellenére kompakt.
A Széchenyi-díjas építész, a hazai középülettervezés kiemelkedő alkotója, a Magyar Művészeti Akadémia alelnöke életének 79. évében távozott.
A Magyar Művészeti Akadémia tagja lett Cserhalmi György színész, rendező. Székfoglalójának nyílt hangneme több jelenlévőt vitára sarkallt, végül a szöveget sem bocsátották a rendelkezésünkre.
Ha megkérdeznénk a közvéleményt, hogy a kérdésben szereplő állítások közül melyik jellemzi leginkább a regnáló hatalmat, akkor feltételezhető, hogy pártszimpátiával beazonosítható válaszokat kapnánk.
Noha a névsor rendhagyó, ideológiai és világnézeti szempontokat nem vettek figyelembe az MMA kutatóintézetében készült lexikonnál, amely a saját kánonok kialakítását kínálja.
A restaurátorművészt a Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekinti.
Kiemelt jelentőségűvé nyilvánították a projektet, a hatósági engedélyekkel sem kell bajlódnia a kivitelezőnek.
Kevesebb mint egy perc kellett Conor McGregor győztes visszatéréséhez az MMA kevert harcművészet legrangosabb szervezetének, a UFC-nek a Las Vegasban rendezett szombati gáláján.
Tizenhét rendes taggal és szintén tizenhét új levelező taggal bővült a Magyar Művészeti Akadémia tagsága.
Két Kossuth-díjas író, Bodor Ádám és Czakó Gábor a Nemzet Művésze lett. Vashegyi György Pilinszky Jánosra hivatkozott beszédében, Kásler Miklós Tormay Cécile-re.
A Nagydíjat Matl Péter szobrászművész, az Aranyérmet pedig Winkler Barnabás építész érdemelte ki.
A Műcsarnok gépészeti berendezései szinte használhatatlan állapotban vannak – tájékoztatta a Népszavát az MMA. A beruházás költségének nagysága továbbra sem tudható.
Kiosztották a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) elnöke által adományozott Nemzet Művésze Díjat. Ezúttal a köztestület korábbi vezetője, jelenlegi tiszteletbeli elnöke is bekerült az elismertek körébe.
Átadták a Magyar Művészeti Akadémia Titkárságának új otthonát, ami eddig hatmilliárdba került az adófizetőknek.
Az MMA-val közös, nem nyilvános szimpóziumot rendez ma a Schmidt Máriáék közalapítványa által létrehozott Kertész Imre Intézet. Noha jelenleg nincs törvényes örököse az írónak, az intézet új kiadásokat tervez.
Mesterházy Attila MSZP-s országgyűlési képviselő a művészjáradék bevezetéséről rendelkező egyes kulturális és sporttárgyú törvényekkel kapcsolatban az Országház ülésén azt mondta: az MMA-t megszüntetni kellene, nem törvénymódosításokat benyújtani az akadémia működését szabályozó törvényhez.