Legalább 400 BKV-dolgozó esett ki a munkából, de a többi társaságnál is aggasztó a helyzet

Van, ahol a létszámhiányt átszervezésekkel próbálják megoldani.

A lapnak a közlekedési vállalat néhány dolgozója elmondta: hiába találkoznak tömegekkel a munkájuk során, őket nem oltják még, csak a speciális a munkakörben, például energetikai diszpécserként dolgozókat, ahol 1-2 megfertőződés is ellehetetlenítené az üzemeltetést. A BKV sajtóosztálya szerint éppen ezért készült egy felmérés elsősorban a forgalomirányítást végző dolgozók között, aminek eredményeként 138 munkatársukat oltották be a Szent Imre Kórházban. A többi közlekedési társaság sincs sokkal jobb helyzetben. A vírus a kisebb létszámban irodistákat, forgalomirányítókat és ellenőröket foglalkoztató BKK-t is elérte. Munkatársaik közül 77-en voltak koronavírusosak, 82-en meggyógyultak, ketten meghaltak, 45-en pedig karanténban vannak. A Volánbusz azt közölte, hogy a harmadik hullámban náluk is emelkedik a megbetegedések és a hatósági karanténba kerülők száma. Ők a létszámhiányt átszervezésekkel próbálják megoldani. A MÁV hosszú levélben reagált a portál megkeresésére, azonban érdemi választ nem kaptak a kérdéseikre. Korábban a, hogy a metróforgalmat is veszélyezteti az ott dolgozók létszámának jelentős csökkenése. Amint arról, a MÁV-ot sem kíméli járvány. Vannak a cégnél megbetegedések, sőt halálos áldozata is volt a járványnak, de ezzel együtt állítják: a fertőzési adatok náluk sem rosszabbak az országos átlagnál.