Magyar Orvosi Kamara: mindenki csak rendkívül indokolt esetben mozduljon ki otthonról

Ahogyan azt, a Sinopharm után egy másik kínai vakcina is rövid úton megkapta az engedélyt, hogy forgalomba hozzák Magyarországon. Ezt a gyártó CanSino Biologics jelentette be, az OGYÉI-ra hivatkozva, noha a klinikai vizsgálatokról, tehát a szokásos tesztelés legfontosabb, 3. szakaszáról még nem áll rendelkezésre az összes adat. A Convidecia nevű szerből elegendő egyetlen adag is. Idáig Kínában, Pakisztánban és Mexikóban kapta meg a zöld jelzést. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) az értesülést megerősítve arról számolt be , hogy ideglenes gyógyszeralkalmazási engedélyt adott ki a CoviShield vakcinára is, amely – az AstraZeneca koronavírus elleni vakcinához hasonlóan –, az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca által kifejlesztett, vektor-alapú készítmény. A CoviShield oltóanyag az AstraZeneca cég által a Serum Institute of India részére átadott technológiával, a licensz megállapodás keretében átadott dokumentáció alapján készül Indiában. A CoviShield vakcinára a kanadai gyógyszerészeti hatóság (Health Canada) februárban adott ki veszélyhelyzeti alkalmazási engedélyt. Az engedély kiadása az AstraZeneca vakcinával való összehasonlításon alapult, amelynek eredményeként megállapították, hogy a két termék szükséges mértékben hasonló, így a CoviShield hatásossága és biztonságossága az AstraZeneca vakcina alapján megállapítható - írják. Amennyiben a tárgyalások sikeresek lesznek és az újabb forrásból is vakcinaszállítmányok érkeznek Magyarországra, úgy – a korábbiakhoz hasonlóan – minden gyártási tétel a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) jóváhagyását követően kerülhet alkalmazásra - teszik hozzá.