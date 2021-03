Bűncselekmény lehet a jogosítvány nélküli vezetés

Az MSZP törvényjavaslatot nyújtott be az engedély nélküli járművezetés büntetésének szigorítása érdekében.

- közölte keddi online sajtótájékoztatóján a párt országgyűlési képviselője. Molnár Zsolt elmondta, ez érinti mind a Büntető Törvénykönyv, mind a szabálysértési törvény módosítását. A politikus elfogadhatatlannak nevezte, hogy sokan jogosítvány nélkül vezetnek autót, hiszen annak a társadalomra gyakorolt veszélye kiemelkedő. – Elég ha azon halálos balesetek sorozatára gondolunk, ahol olyanok okozták a tragédiákat, akiknek nem volt engedélyük vagy azt valamilyen hatóság visszavonta – mondta. Bejelentette, pártja ezért azt kezdeményezi, hogy kerüljön a Büntető törvénykönyvbe, nevesítve önálló bűncselekményként, amikor valakit hatóság vagy bíróság kifejezetten eltilt a vezetéstől. Egyúttal azt is szeretnék elérni, hogy súlyosabb szabálysértés legyen az, ha valaki egyáltalán nem szerzett jogosítványt és úgy vezet. Ez utóbbit a párt elzárással büntetné. Az ellenzéki politikus végül kitért arra is, hogy a szigorítás nem azokra vonatkozna, akik otthon felejtik vagy elhagyják a jogosítványukat. Jelezte, a törvényjavaslatot megküldték szakmai szervezeteknek és a többi ellenzéki párt frakcióvezetőjének is.