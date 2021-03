Változhatnak a boltzár szabályai

Erre tett utalást a kormányfő, miután találkozott a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara képviselőivel.

"Amíg minden 65 év fölötti, oltásra regisztrált honfitársunkat nem oltottuk be, addig az újraindítást nem kezdhetjük meg, hiszen ők közvetlen életveszélyben vannak"

- jelentette ki szerdán közzétett videójában a miniszterelnök. Orbán Viktor azután beszélt, hogy hivatalában fogadta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara képviselőit, akik "harcosak, újranyitást akarnak...az élet természetes kereteinek az újraindítását kívánják és igazuk is van", ám az életvédelem az első. Ugyanakkor elfogadta a köztestület több javaslatát is, amik ésszerűsítést, illetve egy árnyaltabb szabályozást céloznak meg. Azt kérték, hogy a boltok esetében az általános zárás helyett a négyzetméter alapú korlátozás érvényesüljön. Orbán Viktor ismertetése szerint külön pláza-szabályokat javasoltak, valamint a szolgáltatások megnyitásához szükséges sajátos szabályozási elemekre is konkrét ötletekkel álltak elő.