Titok, milyen oltást kap Putyin

Állítólag orosz szert használnak. A nemzetközi vakcinaháború folytatódik. Navalnij jelentkezett börtönéből.

A Kreml nem hozza nyilvánosságra, hogy a három használatban lévő orosz COVID-19 vakcina közül melyiket adják be Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, mert mindhárom orosz oltóanyag megbízható és hatékony - mondta kedd délelőtti sajtótájékoztatón Dmitrij Peszkov biztosítva az újságírókat, hogy hazai gyártású vakcinát használnak az estére tervezett oltáshoz. A Kreml szóvivője ismét megerősítette, amit már hétfőn maga Vlagyimir Putyin is elmondott: azért nem kamerák előtt „oltakozik” az elnök, mert ellenzi ezt a típusú nyilvánosságot. Mint arról korábban a világsajtó egésze beszámolt, Putyin úgy fogalmazott, „nem szereti a majomkodást”. Peszkov hozzátette, hogy az elnök nagyon sokat tett az orosz koronavírus elleni vakcinák promotálásáért. Oroszországban eddig három saját gyártmányú oltást engedélyeztek, a világszerte ismert és több országban használt Szputnyik V-n kívül az orosz lakosság immunizációjához már használják az EpiVacCorona és a CoviVac szereket is. A Nyugat és Oroszország közötti vakcinaháború kedden is folytatódott. Az épp Pekingben tárgyaló Szergej Lavrov külügyminiszter kijelentette: már nincsenek kapcsolatok Moszkva és az Európai Unió között, mert „Brüsszel egyoldalú lépéseivel megsemmisítette őket”. Az orosz diplomácia vezetője hangsúlyozta, ha az Európai Unió célszerűnek tartja majd felszámolni ezt az anomáliát az Oroszországhoz fűződő kapcsolatokban, Moszkva kész lesz együttműködni „az egyenjogúság és az érdekek egyensúlya alapján”. Lavrov arra reagált, hogy hétfőn Thierry Breton az EU belső piacokért felelős biztosa azt állította, hogy az unió meglesz az orosz oltóanyag nélkül is, elegendőek azok a készítmények, amelyeket már engedélyezett az Európai Gyógyszerügynökség. A Szputnyik-V gyártója azonnal reagált, majd Putyin is kijelentette: Oroszország senkire sem fogja ráerőltetni a Szputnyik-V vakcinát. Az orosz külügyminiszter kínai kollégájával tartott közös sajtótájékoztatón leszögezte, semmi valóságtartalma nincs azoknak a nyugati vádaknak, hogy Moszkva és Peking agresszív vakcinadiplomáciát folytatna és az oltóanyagot befolyásszerzésre használná. Elmondása szerint Putyin már többször szót emelt annak érdekében, hogy „a koronavírus elleni oltások előállításával és forgalmazásával kapcsolatos kérdésekben az összes ország kizárólag az emberség és az életmentés szempontjait, nem pedig geopolitikai megfontolásokat vagy kereskedelmi megközelítéseket tartsa szem előtt." A Moszkva–Brüsszel kapcsolat problémáiról Charles Michel, az Európai Tanács elnöke is nyilatkozatot tett közzé, miután hétfőn telefonon tárgyalt Putyinnak. Michel szerint a viszony mélyponton van, sok területen súlyosak a nézeteltérések a felek között. Az EU álláspontja az, hogy javulás csak akkor lehetséges ha Oroszországban tartós előrelépés történik olyan kérdésekben, mint a minszki megállapodások végrehajtása, a tagállamok elleni hibrid és kibertámadások leállítása, az emberi jogok tiszteletben tartása. Az uniós vezető ezúttal is felszólította Putyint a bebörtönzött Alekszej Navalnij szabadon bocsátására és leszögezte, az orosz hatóságoknak átlátható vizsgálatot kell folytatniuk az ellenzéki politikus ellen elkövetett mérgezési kísérlet részleteinek feltárására. Eközben Instagrammon jelentkezett újra, immár második alkalommal a Moszkvától 100 km-re fekvő Pokrov 2 számú javító/ büntetőkolóniájáról a 2,8 hónapos börtönbüntetését töltő Alekszej Navalnij. A legismertebb orosz ellenzéki politikus március 15-i Instagramm bejegyzésében koncentrációs táborhoz hasonlította a létesítményt, most pedig a Csillagok Háborújának világához, ahol a rabok élete olyan, mint a filmbeli birodalmi rohamosztagosoké. Bejegyzése szerint 6-kor kelnek, 6 óra 5 perckor már hallgatják az orosz himnuszt, 6:10-kor kezdődnek a kötelező tornagyakorlatok, majd menetelés következik. „Képzeljék el, hogy a hajnali sötétségben fekete rabruhás férfiak állnak a hóban, csizmában, bundasapkában, hátratett kézzel a barakkok előtt és hallgatják a hangszórókból áradó „Dicsőség szabad hazánknak”-ot. Ez az igazi élvezet!”. Amikor már menetelni kezdenek, az ő osztagának minden tagja a Birodalom visszavág szereplőjének érzi magát és azt mondogatják, hogy épp a világhírű alkotás orosz adaptációját forgatják. Az orosz igazságügy hétfőn utasította el Navalnij újabb fellebbezését, amelyben tavalyi mérgezésének kivizsgálását kéri. Arra hivatkozva tagadták meg a nyomozást, hogy a történtek után az orosz rendőrség vizsgálatot folytatott, és nyomát sem találták sem bűncselekménynek, sem mérgezésnek.