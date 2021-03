Bemutatkozott a NATO-ban az új amerikai külügyminiszter

Igor Matovic kormányfő saját lemondásának feltételéül szabta, hogy a koalíció ossza újra a miniszteri posztokat.

Távozik posztjáról Mária Kolíková, szlovák igazságügy-miniszter - jelentette be pozsonyi sajtótájékoztatóján a távozó miniszter pártja, az Emberekért (Za ludí) elnöke, Veronika Remisová kedden. Kolíková - a kormány negyedik minisztere, aki két héten belül távozik posztjáról - ugyanakkor jelezte: ha átalakítják a kormányt, hajlandó visszatérni a minisztérium élére. A hetek óta belső feszültségekkel küzdő négypárti szlovák kormánykoalíció legkisebb pártja, a liberális Emberekért elnöke, Veronika Remisová a TASR szlovák közszolgálati hírügynökségnek Kolíková lemondásáról nyilatkozva azt mondta: ez a miniszter asszony személyes döntése volt. Remisová, aki a miniszterelnök-helyettesi posztot is betölti, hozzátette: pártja továbbra is részese akar maradni a koalíciónak, de amennyiben azt fogja látni, hogy a koalíción belüli helyzet rendezését célzó tárgyalások "nem vezetnek sehova" , ő is beadja lemondását. A szlovák kormánykoalíción belül hetek óta feszült a helyzet az egyes pártoknak a járványkezelésről alkotott - részben különböző - elképzelései, illetve a posztjáról hétfőn lemondott gazdasági miniszter, Richard Sulík és Igor Matovic kormányfő személyes konfliktusai miatt is. A helyzet azután mérgesedett el még inkább, hogy a kormányfő a koalíció két kisebb, liberális pártjának - a Sulík vezette Szabadság és Szolidaritásnak (SaS), illetve az Emberekért pártnak - ellenében úgy döntött, hogy Szlovákia vásárol az orosz Szputnyik V vakcinából. Azóta gyakorlatilag folyamatos az SaS és az Emberekért - a kormányfő távozását célzó - nyomásgyakorlása. A koalíció liberális pártjai először Marek Krajcí egészségügyi miniszter lemondását követelték, majd miután - a legnagyobb kormánypárt, a centrista, Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OLaNO) által jelölt - miniszter távozott, a koalíción belüli viszonyok rendeződését Igor Matovic kormányfő távozásához és a kormány átalakításához kötötték. Igor Matovic vasárnap jelentette be, hogy hajlandó lemondani a kormányfői posztról és más posztot betölteni a kormányban, ha a távozását leghangosabban követelő liberálisok eleget tesznek korábbi ígéreteiknek, hogy távoznak két minisztérium éléről és két parlamenti posztról is. Matovic lemondásának további feltételéül szabta azt is, hogy a koalíció ossza újra a miniszteri posztokat. Ez utóbbit az SaS elnöke, Richard Sulík hétfőn elutasította, ám bejelentette: távozik az általa vezetett gazdasági minisztérium éléről. Mária Kolíková igazságügy-miniszter volt a másik kormánytag, akinek lemondását a kormányfő kérte. A jelenlegi kormánykoalíció a parlamentben akkor is megőrizné többségét, ha a három kisebb kormánypárt bármelyike kilépne a koalícióból, két párt kilépése esetén azonban már elveszítené azt. A koalíció legnagyobb pártja, az OLaNO többször is egyértelműen kiállt a párt elnöke, Igor Matovic mellett. A koalíció második legerősebb pártja, a jobbközép Család vagyunk (Sme rodina) korábban néhány szociális intézkedéshez kötötte maradását a koalícióban, és - úgy tűnik - ezekben sikerült megegyezniük. A Család vagyunk elnöke, Boris Kollár ugyanakkor kedden bejelentette: nem szabad tovább húzni a koalíciós válságot, s ha nem sikerül megegyezni a jövő hét végéig, előfordulhat, hogy előrehozott választásokra kerül sor. Kollár a két kisebb liberális pártra célozva rámutatott: legalább két olyan koalíciós párt van, amelyik azt deklarálja, hogy nem akar előrehozott választást, ugyanakkor minden megtesz azért, hogy mégis arra kerüljön sor. A szlovák kormányválságról a Népszava is ír t, elviekben elképzelhető ugyan egy előrehozott választás, de azzal a kormány minden pártja rosszul járna.