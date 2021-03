F1: szombaton kaphatunk képet a valós erőviszonyokról

Hétvégén Bahreinben rendezik az idei első nagydíjat.

Átmeneti évként harangozták be az idei Forma-1-es szezont, mivel a koronavírus-járvány következében az autókat teljesen átalakító műszaki változásokat 2022-re elhalasztották. A szabályalkotók az versenygépek alapját jelentő alváz és a mechanikus egységek terén erősen korlátozták a fejlesztés lehetőségét, aerodinamikai téren viszont szabadságot kaptak a csapatok. Emellett a legnagyobb változást a padlólemez módosítása jelenti, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) a szabálymódosítással azt kívánta elérni, hogy csökkenjen az autók leszorítóereje, erre pedig azért volt szükség, hogy csökkentsék a gumik terhelését. A Pirelli az előzetes tervekkel ellentétben új abroncsokat gyártott, illetve idén bevezették a költségvetési plafont, amely a kis csapatok felzárkózását szolgálhatja. Az FIA továbbá betiltotta az autómásolás lehetőségét, mindez az Aston Martinná átalakuló Racing Pointot érinthette érzékenyen, amely legutóbb szinte egy az egyben lekoppintotta a Mercedest. A zsinórban hét egyéni is konstruktőri vb-címet is bezsebelő német alakulatnak pedig a DAS-tól, azaz az előre és hátra is mozgatható kormányrendszerétől kellett elbúcsúznia. Vírus ide vagy oda, idén rekordszámú, 23 futamot kívánnak lebonyolítani. Felmerült, hogy három helyszínen is rendezhetnek úgynevezett sprintversenyeket, de ennek kialakítása még folyamatban van. A szezont felvezető bahreini teszt előtt szinte mindenki meg volt győződve arról, hogy Lewis Hamilton simán megszerzi nyolcadik világbajnoki címét, s a Mercedesnek idén sem lesz érdemi kihívója. Bizonyára van olyan, aki ezt még mindig tartja, ám a háromnapos tesztből kiindulva mások már a sokkal stabilabbnak tűnő Red Bullt tartják favoritnak. „A W12-es nem volt annyira stabil, kiszámítható és határozott, mint néhány riválisunk autója – jelentette ki Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke. – A Red Bull hosszú-, és rövid etapokon is erősnek tűnt, de mint a tesztek esetében mindig, most is nehéz biztosat mondani a valós teljesítményről” – tette hozzá. A neves brit bokszutcai riporter, Ted Kravitz ugyanakkor borúlátó a Mercedest illetően, úgy véli, hogy az is benne van a pakliban, hogy a Red Bull mögött a McLaren lesz majd a második legerősebb az idénynyitón. Az F1-be az Alpine csapatban két év után visszatérő Fernando Alonso szerint jelenleg lehetetlen pontosan megítélni az autót valós erejét, erre egészen a szombati időmérőig várnunk kell. „Ott majd mindenki kevés üzemanyaggal, a leggyorsabb gumikkal és feltekert motorral fog menni. De arra számítok, hogy lesz néhány meglepetés” – jelentette ki szerdán a 39 esztendős kétszeres világbajnok.