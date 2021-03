A BKV több mint 500 dolgozója van karanténban

Délben egy percre leállt a közösségi közlekedés Budapesten Karácsony Gergely főpolgármester felhívására: így emlékeztek a társaság dolgozói a koronavírus-járvány áldozataira.

Nagy lendülettel állt be a Deák Ferenc téri megállóba a csuklós BKV-busz szerda dél előtt néhány perccel, és már indult is volna tovább, amikor a sofőr az órájára pillantott. Ahogy konstatálta, hogy a következő megállót már nem éri el 12-ig, úgy döntött, nem megy tovább, itt, a Deák Ferenc téren csatlakozik több száz BKV-s kollégájához. Szerda délben egy percre leállt a közösségi közlekedés Budapesten Karácsony Gergely főpolgármester felhívására: így emlékeztek a társaság dolgozói a koronavírus-járvány áldozataira. Noha a csuklós maradt a megállóban az emlékezés percében, az élet nem állt le a forgalmas téren, autóst és gyalogost sem láttunk, aki csatlakozott volna a kezdeményezéshez. Egy perc múltán pedig már a csuklós sem volt sehol: a sofőr újra az órájára pillantott és a gázra lépett. Mindössze pár megálló járókelőt leszámítva zavartalanul folyt az élet szerda délben a budapesti Széll Kálmán téren is, a főpolgármester felhívása látványosan nem érte el a lakosság ingerküszöbét.

– Én is csak most hallottam a megálló hangszórójából, hogy van ez a megemlékezés, feltételezem a többi ember sem tudott róla – mondta lapunknak egy középkorú férfi, aki csatlakozott az akcióhoz. Hozzátette, a forgalom zajában szerinte másoknak nem volt esélye meghallani a hangszórókból szóló felhívást. Az épp beálló 6-os villamosról leszállók szaporán szedték a lábaikat. – A Margit hídnál álltunk meg, mikor bemondták a hangszórókon. Késésben voltam, de legalább lesz mire fognom – mondta egy fiatal nő, majd átsietett a zebrán. Egy idősebb férfit és családját a szomszédos buszmegállóban várakozva szintén véletlenül találta meg a felhívás. – Az emberek megfeledkeztek bajaik közepette a szolidaritásról, különösen a fiatalok, akik azt hihetik, nem érinti őket a járvány. Ez nekik is emlékeztető – mondta férfi.