Hátfájását követően elkezdett bénulni Navalnij lába

Az oltóanyagot olasz lapértesülés szerint a szabályokat megkerülve akarták Nagy-Britanniába szállítani.

Olaszországban átkutattak egy üzemet, ahol lapértesülés szerint brit exportra szánt 29 millió adag, koronavírus elleni oltást „rejtegetett” az AstraZeneca gyógyszergyár. Az olasz rendőrség szerdai közlése szerint a hétvégén végrehajtott akció során azonban az üzemben olyan vakcinákat találtak, amelyeket Belgiumba szántak. A rendvédelmi hatóság hozzátette, hogy az Európai Bizottság kérte fel az olasz miniszterelnököt, hogy a helyi hatóságok révén vizsgáltassa ki a Rómától 30 kilométerre délre található Anagni kisvárosában, a Catalent nevű cég telephelyén lévő szállítmányokat. A La Stampa című olasz lap ezzel szemben szerdán azt közölte, hogy a koronavírus elleni 29 millió adag vakcinát „rejtegetett” az AstraZeneca Olaszországban. Az oltóanyagot az értesülése szerint a szabályokat megkerülve akarták Nagy-Britanniába szállítani. A Catalent a brit-svéd AstraZeneca gyógyszergyártócég megbízásából tölt fel oltóanyaggal ampullákat. A vállalat helyiségeinek átkutatását Thierry Breton belső piacért felelős európai uniós biztos kezdeményezte, miután az AstraZeneca nem teljesítette az első negyedévre szóló szállítási kötelezettségeit az EU-nak. A várt százmillió adag helyett eddig csak harmincmillió adag érkezett az uniós tagországokba. Az EU szerdán megerősítette az olasz lap értesüléseit a dpa német hírügynökség megkeresésére. Március elején az EU nem engedett Ausztráliába szállítani mintegy 250 ezer adag, koronavírus elleni oltóanyagot az AstraZeneca Róma melletti üzeméből. Mario Draghi olasz kormányfő kemény fellépésre sürgette az Európai Bizottságot olyan gyógyszergyártókkal szemben, amelyek nem tartják be szállítási kötelezettségeiket. Rövid felfüggesztés után újra oltanak Olaszországban az AstraZeneca vakcinájával. Az egészségügyi hatóságok múlt héten azt közölték, hogy a tervek szerint éjszakai vakcinázással hoznák be a kiesést az oltóállomásokon, amelyek készen állnak az AstraZeneca ismételt használatára. Mario Bosco, a római aneszteziológiai intézet vezetője múlt hét végén bejelentette, hogy országszerte folyamatosan nő az ellátást igénylő betegek száma, náluk nagyon sok ágy foglalt most, nagyjából 80 százalékon állnak. Kiderült az is, hogy a római kórházak intenzív osztályai még most is tele vannak új koronavírusos betegekkel.