Brüsszel felgyorsítja a módosított oltóanyagok engedélyezését

A városállam Európában elsőként oltja be a fiatalokat koronavírus ellen.

Elsőként indította el Európában a fiatalkorúak koronavírus elleni oltását San Marino Köztársaság, ahol első lépésben hétszáz 16 és 18 év közötti lakos beoltását kezdték meg a héten. A fiatalok Pfizer-BioNTech-vakcinát kapnak. A 18 év alattiak oltását az Európai Gyógyszerhatóság (EMA) engedélyezte, de egyelőre csak San Marino Köztársaságban kezdődött el, mivel számos országban a vakcina szűkössége miatt még az idősebb korosztályok oltását végzik. A miniállamban a 16 és 17 évesek is interneten vagy telefonon regisztrálhatnak. Számuk megközelíti a hétszázat. A köztársaságban hétfőtől elindult a hatvan és hetven év közöttiek oltása, miközben Olaszországban a nyolcvan év felettiek vakcinázása még nem ért véget, a hetveneseké még el sem kezdődött. A közel 34 ezer lakosú San Marino március elején kezdte el az oltást orosz vakcinával. Szputnyik V védőoltást több mint hétezren kaptak, közöttük az egészségügyi dolgozók, a rendfenntartó erők tagjai és a pedagógusok. Az orosz vakcinából már a második dózisra elegendő szállítmány is megérkezett, de San Marino további több mint 18 ezer adagot rendelt Moszkvától. A Pfizer-védőoltást pedig Izraeltől vásárolta azután, hogy Olaszországtól a vártnál kevesebbet kapott. Keddi adatok szerint több mint kilencezren kaptak eddig oltást, több mint ötszázan második dózisban is részesültek. A városállamban a coronavirus.app szerda esti adatai szerint 4 484 koronavírusos esetet regisztráltak a járvány kezdete óta, és 82 ember vesztette életét a Covid-19 következtében.