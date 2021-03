Müller Cecília: Ma elindul a honlap, ahol ellenőrizhető az oltási regisztráció státusza

Ha betelnének az ágyak, tudják bővíteni a kapacitásokat.

A harmadik hullámnak nincs vége Európában és Magyarországon sem - mondta Gulyás Gergely a Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter miután felsorolta a mai adatokat, közölte, az egészségügyi ellátórendszer képes ellátni a megnövekedett feladatokat. Hozzátette: arra is megvannak a tervek, ha betelnének az ágyak, tudják bővíteni a kapacitásokat, hiszen az orvosok mellett résztvesznek az ellátásban a rezidensek és a medikusok is. A védőoltásokról elmondta, 650 ezer nyugdíjas nem regisztrált, őket levébe kereste meg Müller Cecília országos tisztifőorvos. Gulyás Gergely beszélt az idősotthonokról is, ahol 1 százalék alá csökkent a megbetegedések aránya. Mint mondta: az uniós oltóanyag-szállítmányok kiszámíthatatlanul érkeznek, de Kínából és Oroszországból folyamatosan jönnek a vakcinák. Az iskolák nyitásáról annyit mondott, amikor 2,5 milliót eléri az átoltottak száma, akkor nyitnak, a kormány szerint ez legkorábban április 12. lehet, de ha kell egy héttel később. Hozzátette, oltani fogják a pedagógusokat és az óvónőket, de ez önkéntes alapon van, így regisztrációra kérte őket. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara nyitási javaslatairól annyit mondott, a kormány felkérte az Operatív Törzset, ellenőrizze ezek életszerűségét, a javaslatban az áll, hogy minden üzletben és szolgáltatónál, 10 négyzetméteren egy vásárló tartózkodhat, de a kormány még vizsgálja ennek a megvalósítását, erről péntekre születik döntés. "A feladat az, hogy olyan nyitási tervet dolgozzunk ki, amely világos perspektívát mutathat" - mondta, hozzátéve, hogy a mostani számok még azt mutatják, hogy "alapvetően változtatni nem tudunk." Az újságírói kérdésekre adott válaszokból kiderült, hogy május elején az írásbeli, június elején pedig a szóbeli érettségi vizsgákat megtartják . A háziorvosoknál lévő oltási sorrendben lehetőség van tovább haladni akkor, ha valaki nem igényli a rendelkezésre álló vakcinát. “Nem látunk abban nagy különbséget, hogy milyen vakcinára van igény” - mondta, hozzátéve, hogy “azt mindenki tudja, hogy az egyes mutációkkal szemben a kínai a leghatékonyabb.” "Azt látjuk, hogy Magyarország érdekérvényesítő képessége nőtt az elmúlt években az Európai Unióban (...), ez jól mutatja, hogy Magyarország befolyása jelentős. Nem kell attól tartani, hogy az európai pártpolitikai változások befolyásolnák ezt" - válaszolta arra a kérdésre, változik-e valami azután az Európai Parlamentben, hogy kilépett a Fidesz a Néppártból. A járvány tetőzését a szennyvízben található víruskoncentráció alapján "közel lehetünk a harmadik hullám legmagasabb pontjához." Az oltásra regisztrált 65 év felettiek húsvétra történő beoltásának "továbbra is tarthatónak" nevezte. A háziorvosok kirendelése a kórházakba csak elvi lehetőség pillanatnyilag, "és eddig nem is volt szükség arra, hogy éljünk bele." A két új vakcináról még nem írtak alá szerződést . A Janssen vakcinájából 4 millió és 360 ezer érkezhet áprilisban, a két frissen engedélyezett vakcina érkezésének részleteiről a szerződés aláírása után tájékoztat a kormány. A kórházakba 500 fő jelentkezett. Bevonták a rezidenseket, a medikusokat is. Most már a háziorvosok is rendelkezésre állnak. Lehetetlen, és nem is helyes, hogy a pedagógusok számítógépén lévő tartalmakat ellenőrizzék. A várandós kismamák beoltásáról elmondta, jelenleg is tart a vizsgálata annak, felülírják-e az eddigi protokollt, ami nem ajánlotta ezt. A napokban érkezik bejelentés erről, de Gulyás szerint a szakma kezdeményezte ezt a felülbírálást, de a Nemzeti Népegészségügyi Központ hozza a végső döntést. A rendelőintézetek állami felügyelete a veszélyhelyzet végéig marad fenn.