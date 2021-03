Gulyás Gergely: Akkor nyitnak az iskolák, amikor 2,5 milliót eléri az átoltottak száma

Ha betelnének az ágyak, tudják bővíteni a kapacitásokat.

A harmadik hullámnak nincs vége Európában és Magyarországon sem - mondta Gulyás Gergely a Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter miután felsorolta a mai adatokat, közölte, az egészségügyi ellátórendszer képes ellátni a megnövekedett feladatokat. Hozzátette: arra is megvannak a tervek, ha betelnének az ágyak, tudják bővíteni a kapacitásokat, hiszen az orvosok mellett résztvesznek az ellátásban a rezidensek és a medikusok is. A védőoltásokról elmondta, 650 ezer nyugdíjas nem regisztrált, őket levébe kereste meg Müller Cecília, országos tisztifőorvos. Gulyás Gergely beszélt az idősotthonokról is, ahol 1 százalék alá csökkent a megbetegedések aránya. Mint mondta: az uniós oltóanyag-szállítmányok kiszámíthatatlanul érkeznek, de Kínából és Oroszországból folyamatosan jönnek a vakcinák. Az iskolák nyitásáról annyit mondott, amikor 2,5 milliót eléri az átoltottak száma, akkor nyitnak, a kormány szerint ez legkorábban április 12. lehet, de ha kell egy héttel később. Hozzátette, oltani fogják a pedagógusokat és az óvónőket, de ez önkéntes alapon van, így regisztrációra kérte őket. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara nyitási javaslatairól annyit mondott, a kormány felkérte az Operatív Törzset, ellenőrizze ezek életszerűségét, a javaslatban az áll, hogy minden üzletben és szolgáltatónál, 10 négyzetméteren egy vásárló tartózkodhat. Az újságírói kérdésekre adott válaszokból kiderült, hogy május elején az írásbeli, június elején pedig a szóbeli érettségi vizsgákat megtartják. A két új vakcináról még nem írtak alá szerződést. A Jhonson vakcinából 4,36 milliót rendelt Magyarország, de hogy mikor érkezik Magyarországra, annak Brüsszel a megmondhatója. A kórházakba 500 fő jelentkezett. Bevonták a rezidenseket, a medikusokat is. Most már a háziorvosok is rendelkezésre állnak. Lehetetlen, és nem is helyes, hogy a pedagógusok számítógépé lévő tartalmakat ellenőrizzék.