Miniszteri rendelet kellett ahhoz, hogy arrébb tegyenek egy gólyafészket

Végig kell gondolni, miért szeretnénk állatot tartani, és tudjuk-e vállalni az ezzel kapcsolatos kötelezettséget és a vele járó életmódváltozást.

A nyuszi nem játékszer, hanem élőlény, aminek jóllétéért a gazdája felelősséggel tartozik – hívta fel a figyelmet húsvét közeledtével honlapján a Fővárosi Állat- és Növénykert. Ilyenkor sok családban generációk óta nyuszit vásárolnak a gyerekek kedvéért. „Ez önmagában nem is lenne baj, ha ezekből az esetekből igazi társállattartó szituáció kerekedne, ahol a gazdi felelős módon viseli gondját kedvencének” – írták, hozzátéve, a gyakorlatban viszont inkább az a jellemző, hogy az ünnepi lelkesedés elmúltával az állatok sorsa kétségessé válik. A nyúltartás sok örömmel is jár, de sohasem szabad megfeledkezni arról, hogy élő, érző állatról van szó, aminek megvannak a maga igényei. Az állattartó pedig köteles az elhelyezéséről, a táplálásáról, a felügyeletéről, a tisztán tartásáról, szükség esetén pedig a gyógykezeléséről is gondoskodni. Ez nem az állattartók egyéni belátására, vagy arra van bízva, hogy mennyire tartják fontosnak a felelős állattartás eszméjét, hanem az állatvédelmi törvény írja elő – hangsúlyozták. „A húsvéti nyulak beszerzését, vásárlását mindig előzze meg annak alapos mérlegelése, hogy a leendő gazdi valóban felelős módon tud-e gondoskodni az állatról!” Ha kétségek merülnek fel, akkor inkább le kell mondani az állattartásról. Ez persze nemcsak húsvétkor, hanem mindenféle társállat beszerzésénél érvényes szabály – jegyezték meg.

Egy nyúl akár egy évtizedig is élhet, előre tudni kell, ki gondoskodik róla akkor, ha a család például nyaralni megy. Ha nem gondolunk át előre minden lehetőséget, olyan kényszerű megoldások születhetnek, amelyek ritkán használnak az állatnak. „Az állattartást, így a nyuszi beszerzését is hasonló alapossággal és felelősséggel kell mérlegelni, mint mondjuk a gyermekvállalást.” Korábban a budapesti intézmény befogadta és megfelelő gazdát keresett a megunt húsvéti nyulaknak. Ez megnyugtató megoldást jelentett azokra az esetekre, amikor valaki meglepetésként kapta az állatot, nem tudta előzetesen mérlegelni, mit vállal a nyúltartással, azaz önhibáján kívül került olyan helyzetbe, hogy hosszú távon nem tudott az állatról gondoskodni. „Az idő előrehaladtával azonban azt tapasztaltuk, hogy szinte már csak azok adtak le nyulat a húsvéti ünnepek után, akik eleve azzal számoltak, hogy a megvásárolt állatot csak addig tartják, amíg a húsvéti lelkesedés tart, utána pedig »lepasszolják« az Állatkertbe.” Mivel ezt, a „lepasszolós" és a „megunt" nyuszis szemléletet nem tartották összeegyeztethetőnek a felelős állattartás gondolatával, 2008 óta nem fogadnak be „tapsifüleseket”, de tanácsokkal segítik a felelős állattartókat. Alternatív lehetőségeket is kínálnak, például nyuszisimogatást, ami a járvány idején ugyan szünetel, de az állatok jelképes örökbefogadására most is van lehetőség. Idén „nagy nyúl-névválasztó" játékot is hirdetettek. Az Állatkertben élő üregi nyulak közül ugyanis jelenleg csak kettőnek, Kázmérnak és Kendének van neve, a másik háromnak a Facebook-oldalon csütörtöktől vasárnapig, kommentben lehet neveket javasolni, illetve az egyes névjavaslatokat lájkolni. A nyertes a három legnépszerűbb ötlet lesz.