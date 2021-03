364,28 forinton az euró

Az emberminiszter a Nemzeti Kulturális Alap pénzügyi maradványait oszthatja szét kulturális szerveteknek.

A rendkívüli jogrendre hivatkozva és annak hatálya alatt a kormány szabad kezet adott Kásler Miklós emberminiszternek, hogy a pénzügyminiszter engedélye nélkül használhassa fel a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) pénzügyi maradványait kulturális szervetek támogatására. A Magyar Közlönyben megjelent rendelet meglepő, ugyanis a pénzügyi maradványokat minden minisztériumnak az erre létrehozott alapba kell befizetnie, amelynek elköltésről a kormány rendelkezik - a pénzügyminiszter előterjesztésre. Egy évben akár több száz milliárd forintnyi maradvány is keletkezik a tárcáknál. Most ezen a szabályon lazított a kormány, amely némileg a pénzügyminiszter jogfosztásával jár, hisz nem kontrollálhatja a kulturális alap maradványfelhasználását. Vélhetőleg ezen nem nagyon bánkódik Varga Mihály pénzügyminiszter, hisz az NKA az államháztartás legkisebb pénzügyi alapja, tavaly összesen 13 milliárd forintot költött. Az alapnak 2019-ben nulla forint maradványa maradt, 2020-ról még nem számoltak el, ám a kincstári adatok tanúsága szerint mintegy kétmilliárd forint terven felül bevétele keletkezett tavaly, s ez az összeg lehet a maradvány. A kétmilliárd forint a kultúra területén komoly pénznek számít, ám államháztartási szinten csepp a tengerben az évi 3000-4000 milliárd forintos deficit mellett, vélhetően ezért is mondott le PM a pénzügyi kontrollról.