Front és óraállítás: fejfájós lehet a hétvége

A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet egykori igazgatója 77 éves volt.

Életének 78. évében elhunyt Bíró Péter, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) rendes tagja, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet egykori igazgatója – közölte honlapján az MTA. A szakember kutatásai kiterjedtek az ichthiológia (halkutatás), a táplálék- és táplálkozásbiológia, a populációdinamika, valamint a halállományok kezelésének területére. Bíró Péter 1962-ben kezdte meg egyetemi tanulmányait a Kossuth Lajos Tudományegyetem (2000-től Debreceni Egyetem) Természettudományi Kar biológia–kémia szakán. Itt szerzett biológus-hidrobiológusi diplomát 1967-ben. Ezután az MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet munkatársaként dolgozott. 1971-ben védte meg egyetemi doktori disszertációját. Kutatóintézeti állása mellett 1976-ban a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium halállomány-fejlesztő programjának vezetője lett. A programot 1980-ig irányította. 1982-ben a kutatóintézet hidrobiológiai osztályának vezetőjévé, illetve az intézet helyettes igazgatójává nevezték ki. 1993-ban kutatóprofesszori megbízást kapott. 2004-ben kinevezték a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatójává. Emellett több magyarországi egyetemen volt vendégelőadó: a Debreceni Egyetemen, a Szent István Egyetemen, a Pannon Egyetemen. 1998 és 2001 között Széchenyi professzori ösztöndíjjal kutatott. 1977-ben védte meg a biológiai tudományok kandidátusi, 1992-ben akadémiai doktori értekezését, 2000-ben habilitált. Az MTA Ökológiai Bizottságának, az Evolúcióbiológiai Bizottságnak, illetve a Hidrobiológiai Bizottságnak lett tagja, utóbbinak több éven át elnöke is volt. 1994 és 2000 között a Magyar Tudományos Akadémia Közgyűlésének doktori képviselője volt. 2001-ben választották az Akadémia levelező, 2007-ben pedig rendes tagjává. Tagja volt a Doktori Tanácsnak is. Az MTA Veszprémi Területi Bizottságának elnökévé is megválasztották, e minőségében az MTA Elnökségének munkájában is részt vett. Akadémiai tisztségei mellett az Európai Ichthyológus Unió (SEI) titkára volt. 1990-től a Magyar Limnológiai Társaság elnöki tisztét is betöltötte. Tagja volt továbbá számos nemzetközi társaságnak, valamint az Aquatic Ecosystem Health and Management Society és az Electronic Journal of Ichthyology című tudományos szakfolyóiratok szerkesztőbizottságának.