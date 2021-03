Heves szócsata után Janša bontotta a netkapcsolatot

Orbán Viktor barátja és pártfogoltja se szó, se beszéd otthagyta a szlovén sajtószabadságról rendezett európai parlamenti vitát.

Szokatlan incidenssel végződött a szlovéniai sajtószabadság helyzetéről rendezett vita az Európai Parlament állampolgári jogi bizottságának munkacsoportjában. A meghívott Janez Janša szlovén miniszterelnök - július 1-jétől az EU Tanácsának következő soros elnöke - váratlanul távozott az online eszmecseréről, miután az ülést levezető Sophia in’t Veld nem volt hajlandó bemutatni a nézőknek a Ljubljanából nem sokkal azelőtt elküldött videót. A holland liberális EP-képviselő arra hivatkozott, hogy a filmet az ülés kezdetén kapták kézhez, így azt sem technikai, sem eljárási okokból nem tűzhették “műsorra”. In’t Veld hiába biztosította Jansát arról, hogy a videót meg fogják tekinteni, egy viszonylag hosszú szóváltás után a kormányfő se szó, se beszéd megszakította az internetkapcsolatot a parlamenti ülésteremmel. A napirend szerint az utolsók között szólhatott volna hozzá az újságírók és a médiaszabadság helyzetéről rendezett eszmecseréhez. Az EP már többször rendezett vitát a szlovéniai sajtóról, amelynek függetlenségét a kritikusok szerint egyre inkább veszélyeztetik a hatalom támadásai. A jogállam, az alapvető szabadságjogok és a demokrácia kérdéseivel foglalkozó munkacsoport a parlament állampolgári jogi szakbizottságának égisze alatt működik, és az uniós tagállamok teljesítményét kíséri figyelemmel. Tagjai általában zárt ajtók mögött üléseznek, találkozóikat nem közvetítik online, de Janša kérésére most kivételt tettek. Így a széles publikum is a tanúja lehetett annak, ahogyan a szlovén kormányfő megpróbálta kikényszeríteni a vendéglátók számára ismeretlen tartalmú videó bemutatását a péntek délutáni meghallgatáson. A politikus nem kívánt élni a számára biztosított 15 perces hozzászólási lehetőséggel, csak azt hajtogatta, hogy a rövidfilmet azonnal le kell vetíteni. Amikor Sophia in’t Veld át akarta adni a szót Vasko Simoniti szlovén kulturális miniszternek, a tárcavezető elérhetetlenné vált, majd kiderült, hogy egy szobában ült Janšával. Nem sokkal ezután a kormányfő megszakította az internetkapcsolatot az ülésteremmel, ami a vita végét jelentette. Ezt megelőzően azonban a munkacsoport tagjai meglehetősen részletes beszámolókat hallottak a sajtó helyzetéről a meghívott szlovén vendégektől. Újságírók és sajtójogászok a média elleni gazdasági és politikai nyomás erősödéséről, a független riporterek elleni durva verbális támadásokról és zaklatásról számoltak be, amelyeknek nem ritkán maga Janez Janša a szerzője. A hatalom a támogatás megvonásával próbálja térdre kényszeríteni a szlovén hírügynökséget és köztévét, hangzott el a két médium vezetőjétől. A konzervatív kormányt és a kormánypárti sajtót képviselő hozzászólók “baloldali” elfogultsággal vádolták a közmédiát, és baloldali túlsúlyt emlegettek, valamint azt állították, hogy a sajtó soha nem volt annyira szabad Szlovéniában, mint jelenleg.