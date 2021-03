Február óta fejleszthetik a vakcinaregisztrációt ellenőrző oldalt

Indulása után egyből elérhetetlenné vált és utána sem működött megbízhatóan (a hivatalos magyarázat szerint terheléses támadás érte).

A vakcinaregisztráció állapotát ellenőrző kormányzati oldal adatai szerint már február 12-én elkezdődött az oldal fejlesztése – szúrt szemet webfejlesztőknek. Ezt a Reddit nevű nemzetközi fórumoldal egyik csatornáján egy mellékelt kép is igazolja. A bejegyzés tartalmazza az oldal készítésének kezdeti dátumát. A koronavírus elleni oltásra való regisztráció december 8-án indult, de a regisztráltak nem kapnak visszaigazolást az adataik rögzítéséről. A probléma azóta sem megoldott, helyette a kormány csütörtökön indított el egy új ellenőrző oldalt, amely indulása után egyből elérhetetlenné vált és utána sem működött megbízhatóan (a hivatalos magyarázat szerint terheléses támadás érte, ami miatt felejelentést is tettek). – Érthetetlen, hogy miért kell egy ilyen oldal elkészítéséhez másfél hónap, egy tisztességes fejlesztő teszteléssel és a hibák javításával egy hét alatt el kell, hogy készüljön ezzel – nyilatkozta lapunknak egy webfejlesztő. Bár a kérdéses fejlesztői kommentet bármikor átírhatja az arra jogosult személy a kódban, meglehetősen valószínűtlennek nevezte szakértőnk, hogy utólag valaki egy korábbi dátumot írjon a kódhoz. - Hiába készíti el valaki a megjelenési felületet, ha a mögötte lévő adatbázis nem használható, annak elkészítése húzódik el - magyarázta forrásunk. Utóbbira utalhat, hogy sorozatosan jelentenek hibákat a regisztrációjukat ellenőrizni akaró felhasználók. Vannak, akik a már megkapott oltásuk ellenére azt a visszajelzést kapják, hogy még oltásra várnak, mások annak ellenére kapnak nemleges választ a regisztrációjuk sikerességéről, hogy egyébként emailben folyamatosan kapják a kormányzati tájékoztató anyagokat. A Telex arról is írt, hogy akiknek sikertelen regisztrációt írt az ellenőrző oldal, azokat a regisztrációs oldal nem engedi újra regisztrálni. Lapunk megkereste az operatív törzset és az oldalt működtető Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőt (NEAK), hogy mi az oka az oldal kódjában szereplő dátumbejegyzésnek, de cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ.