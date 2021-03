Ma indul a kismamák oltása

A Szózat felolvasására készült egy nő, de gyanakvó rendőrök és gépfegyveres katonák vártak rá még március 15-én.

– A nemzeti ünnep reggelén egy velencei Facebook-csoportban és két környező település csoportjában megírtam, hogy versfelolvasással, mécsesgyújtással emlékeznék meg a szabadságharcról a Vörösmarty-pince előtt, akinek van kedve, csatlakozhat – idézte fel lapunknak Kozalek Petra miként is kezdődött kálváriája. A Velencén élő fiatal nő – aki a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak szokott önkénteskedni – elmondta, hogy bejegyzését már ekkor többen kifogásolták: volt, aki azt mondta, a járvány idején ez nem szerencsés, más szerint veszélyes gyertyát gyújtani a nádfedelű épület mellett, a pince üzemeltetője pedig arra figyelmeztetett, hogy az emlékhely nem látogatható. Mivel Kozalek Petra nem az épületben, hanem amellett szeretett volna verset mondani, úgy döntött mégis megtartja saját megemlékezését. Rajta kívül mindössze két ember tartott vele. Amikor azonban a helyszínre ért, meglepődve látta: az épület környékét szalaggal körbekordonozták, és két rendőr meg két katona várakozik a közelben. – Egy egyik rendőr azzal a kérdéssel fordult hozzám, hogy ki szervezte ezt az eseményt. Mondtam, hogy ez nem egy hivatalos esemény, mire azt vágta a fejemhez, látták a Facebookon, hogy itt megemlékezés lesz. Én szabadkoztam, hogy csak a Szózatot szeretném felolvasni – mondta Kozalek Petra, aki szerint a rendőrnő végül némileg megenyhült, és engedélyezte a versolvasást, azzal a feltétellel, hogy utána mindenki hazamegy. A megemlékezés incidens és igazoltatás nélkül véget ért, ám Kozalek Petra ma sem érti, hogy a rendőrök milyen jogcímen intézkedtek volna vele szemben, és egyáltalán, mivel érdemelte ki a megkülönböztető hatósági figyelmet. Lapunk érdeklődésére a Fejér megyei Rendőr-főkapitányság azt közölte: a rendőrök „saját észlelés alapján érkeztek az említett helyszínre.” A főkapitányság hangsúlyozta, hogy intézkedés nem történt, csupán felhívták az érintett figyelmét a csoportosulás veszélyeire. Itt érdemes megemlíteni a helyzet abszurditását: az egyenruhások végül nagyobb csoportosulást alkottak, hiszen ők négyen voltak, míg a megemlékezők hárman. Tény persze az is, hogy a rendőrség nem tudhatta előre, mennyien vesznek majd részt a rendezvényen, és ha sokan jöttek volna, szükséges lett volna fellépésük. – A felolvasás meghirdetése formálisan valóban sérthette a veszélyhelyzetről szóló kormányzati előírásokat – mondta kérdésünkre Hegyi Szabolcs, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) szakértője. Jelenleg általános gyülekezési tilalom van érvényben, ami alól csak néhány magánrendezvény, esküvő, temetés jelent kivételt. Ha az érintett senkinek sem szólva, egyedül ment volna ki a pincéhez, az magánjellegű akció lett volna, de a Facebookon közzétett bejegyzése már tekinthető szervezésnek – ezért reagálhattak erőteljesen a kiérkező rendőrök is, azonban látva a két-három érdeklődőt, nem kezdtek intézkedni. Ugyanakkor a TASZ szakértője hangsúlyozta azt is: a rendőrség „paranoiája” egyenes következménye az általános gyűléstilalomnak, a korlátozás arra ösztönzi az embereket, hogy bármit is csinálnak, azt rejtve tegyék, a hatóság pedig hajlamos minden találkozóra, társadalmi életre utaló üzenetet valamilyen gyülekezés jelének tekinteni.