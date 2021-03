A Riporterek Határok Nélkül pert indít a Facebook ellen

A nemzetközi újságíró-szervezet szerint a platform nem bünteti az álhírek megosztát és a gyűlöletbeszéd terjesztését.

Keresetet nyújtott be a Facebook ellen a párizsi központú nemzetközi szervezet, a Riporterek Határok Nélkül (RSF) – adta hírül a Media1-hez is eljuttatott angol nyelvű közleményében az RFS. A pert a közösségi hálózat „megtévesztő kereskedelmi gyakorlatára” hivatkozva indították, mert a szervezet szerint hiába áll a Facebook szolgáltatási feltételeiben és reklámjaiban, hogy a cég tiltja a hamis információk, fake news-ok, valamint gyűlöletbeszéd terjesztését, mégsem teszi. Az újságíró-szervezet közleménye szerint azonban a valóságot a Hold-up című, összeesküvés-elméletet tartalmazó videó terjedése is bizonyította, de keresetükhöz számtalan példát gyűjtöttek. Ilyenek például a Charlie Hebdo szatirikus francia magazinnal kapcsolatos, gyűlöletbeszédet tartalmazó bejegyzések, illetve a szintén francia I’Union regionális újság elleni februári támadás, melynek következtében a lap egyik fotósa súlyosan megsérült. A közleményében a RFS, azt is fontolóra veszik, hogy más országban is hasonló pereket indítanak. Az elmúlt időszakban több ország is megpróbálta csökkenteni a közösségi oldalak befolyását, melyről itt írtunk részletesen.