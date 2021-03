Forma-1: Max Verstappen indulhat az élről a szezonnyitón

Milák Kristóf 100 méter pillangón is országos csúccsal nyert az úszók olimpiai kvalifikációs országos bajnokságának szombati zárónapján.

A Budapest Honvéd SE 21 éves klasszisa - aki pénteken 100 méter gyorson nyert magyar rekorddal - ezúttal 50.47 másodperces idővel diadalmaskodott 100 méter pillangón, ezzel saját 50.62-es idejét adta át a múltnak. Utóbbit 2017-ben úszta a budapesti világbajnokság fináléjában, ahol ezüstérmes lett. Milák Kristóf - aki az ob elején 200 méter pillangón az előfutamban minden idők ötödik, a döntőben pedig a második legjobb idejét úszta - még 200 méter gyorson is győzött szombaton. A magyar szövetség sajtóközleményében Milák Kristóf úgy fogalmazott, ideje volt már, hogy 2017 után ismét így teljesítsen 100 méter pillangón, ugyanis a világ- és Európa-bajnokságokon "csak" 50.80, illetve 50.90 másodperc körüli eredményeket produkált, ami - megfogalmazása szerint - zavarbaejtően gyatra. "Január óta edzek komolyan, még sok van a felkészülésben, lesz ennél jobb is, ebben biztos vagyok. Az Európa-bajnokságon beleugrok mindenbe, kétszáz gyors, négyszáz gyors, Sós Csaba is erre biztatott, az olimpia viszont biztonsági program lesz" - mondta. Sós Csaba szövetségi kapitány az M4 Sportnak elmondta, az országos bajnokságon látottak alapján úgy döntött, hogy két számban, férfi 200 méter gyorson és 200 méter vegyesen is a budapesti Európa-bajnokság végéig kitolja az olimpiai csapathirdetést, ugyanis a két veterán, Kozma Dominik és Cseh László - akik régi idejükkel lennének védettek - jelenleg nincs megfelelő erőállapotban.