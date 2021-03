Ma már nem lehet felszállni az első ajtókon a buszokra és trolikra

Az országos tiszti főorvost fenyegető egyént egyelőre nem falálják.

Hónapok óta tart a nyomozást Müller Cecília megfenyegetése ügyében. A tiszti főorvost a nap 24 órájában rendőrök figyelik. A szakember védelmét már tavaly december elején elrendelték , sőt nagyvenyimi házát bekamerázták, és a településen pedig állandó rendőri jelenlétet rendeltek el. A Blikk most megpróbált újabb információkat szerezni, a rendőrség az ügyben annyit mondott, hogy a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda folytat nyomozást. Keleti Arthur, az Önkéntes Kibervédelmi Összefogás elnöke a lapnak azt mondta, egy ilyen típusú nyomozáshoz sok energiára és erőforrásra van szükség, de a tettesek jellemzően elkövetnek olyan, akár apró hibákat, amik a lebukásukhoz vezetnek. A hatóságok ilyenkor megvizsgálják, köthető-e valamilyen konkrét műszaki megoldással rendelkező eszközhöz a forrás, illetve kikérik a szolgáltatótól a rendelkezésére álló információkat. Ez egy e-mail-fiók esetében is sok mindent elárulhat, de a közösségi oldalak nagyon sok információt gyűjtenek maguktól is a felhasználóról, például honnan jelentkezett be, mikor mit csinál, milyen szokásai vannak és hol tartózkodott. Amíg azonban szabadlábon van a fenyegető, Müller Cecília érthető módon védelemre szorul, aminek módja minden állami vezető esetében egyedi. A tiszti főorvos vidéki házát figyelik a rendőrök, nagyjából félóránként elhajtanak előtte. Ha gyanús, ismeretlen autó jelenik meg a környéken, a rendőrök igazoltatják.. Végh József klinikai szakpszichológus szerint a fenyegetőzők általában nem váltják be ígéreteiket. A fenyegető általában erősen szorongó, ideges, feszült személy, aki nem tudja kezelni a dühét és a stresszt, amit az az életmódváltás is kiválthat, ami mostanában mindenkit jellemez – magyarázta.